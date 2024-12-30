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ثقافة وفنون

ينطلق ليلة رأس السنة، "الأرتيست" يحتفل مع جمهوره بموسم جديد بالهناجر

مسرحية الأرتيست،
مسرحية الأرتيست، فيتو

 يحتفل فريق العرض المسرحي “الأرتيست” مع جمهوره بموسم جديد ينطلق مساء غدا الثلاثاء 31 ديسمبر الجاري، في ليلة رأس السنة الجديدة 2025، وذلك على خشبة مسرح مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية. 

 

عرض الأرتيست 

 عرض "الأرتيست" تأليف وإخراج محمد زكي، وتبلغ سعر التذكرة ثلاثون جنيها. 

 ويناقش العرض معاناة الممثل بشكل عام، وهو مستوحى من قصة الفنانة زينات صدقي، التي تُعد رمزًا للممثل، والمعاناة التي عاشتها بسبب الفن.

 

أبطال مسرحية الأرتيست 

 ويشارك في بطولة العرض عدد من الفنانين، منهم هايدي عبد الخالق، فاطمة عادل، إيهاب بكير، محمد زكي، أحمد الجوهري، محمود حلواني، ريم مدحت، إبراهيم الألفي، عبد العزيز العناني، فيولا عادل، ياسمين عمر، ياسر أبو العينين، مارتينا هاني، ومحمود الغندور.
الديكور من تصميم فادي فوكيه، والأزياء من تصميم أميرة صابر ومحمد ريان، والمكياج من تنفيذ إسلام عباس، ويشارك في التأليف أسماء السيد. 

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عرض الأرتيست أبطال مسرحية الأرتيست الأوبرا مركز الهناجر للفنون
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