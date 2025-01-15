حقيقة أم إشاعة.. تقارير تؤكد موافقة محمد صلاح على الانتقال للهلال السعودي.. تركي آل الشيخ يثير التكهنات.. الفريق السعودي يطرد نيمار من أجل الفرعون المصري.. وأزمته مع ليفربول تقربه للأزرق

أثيرت خلال الساعات الماضية أنباء قوية باحتمالية انتقال لاعب ليفربول المصري محمد صلاح إلى نادي الهلال السعودي في صفقة قوية بعد حل أزمة مهاجم الفريق البرازيلي نيما ردا سيلفا.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول 30 يونيو المقبل، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق مؤخرًا بخصوص التمديد، بسبب الاختلاف حول مدة العقد، حيث إن المصري يريد عقدا لمدة 3 سنوات، بينما عرض «الريدز» لمدة عامين فقط.

ترك آل الشيخ يثير التكهنات

ونشر تركي آل الشيخ، وزير هيئة الترفيه بالسعودية، صورة لمحمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بتيشيرت الهلال السعودي.

ونشر تركي آل الشيخ الصورة عبر صفحته الرسمية عبر فيس بوك بارتداء محمد صلاح تيشيرت الهلال دون تعليق.

ويهتم نادي الهلال السعودي أيضًا بالتعاقد مع محمد صلاح، حال فشل مفاوضات تجديد تعاقده مع ليفربول، بل إنه أصبح يشكل خيارًا رئيسًا للنادي الذي يريد أن يعزز صفوفه قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، وذلك وفقًا لما أفادت به صحيفة «آس» الإسبانية.

وبحسب ما نشرته بعض الصحف السعودية، فإن محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، رحب باللعب في صفوف الهلال خلال الموسم المقبل والمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر لها يونيو القادم بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت تقارير صحفية، ذكرت في الآونة الأخيرة، أن إدارة نادي الهلال لن تمدد عقد البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي ينتهي 30 يونيو المقبل، بسبب كثرة إصاباته ورغبتها في ضم سوبر ستار مثل المصري محمد صلاح، من أجل تدعيم تشكيلة الفريق التي ستخوض غمار منافسات بطولة كأس العالم للأندية.



ونادي الهلال السعودي في المجموعة الثامنة بكأس العالم للأندية 2025، مع أندية ريال مدريد الإسباني، وباتشوكا المكسيكي، وسالزبورج النمساوي.

محمد صلاح يوافق على الهلال

وكشفت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، في تقرير لها الثلاثاء، أن النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول، وافق على الانتقال إلى صفوف الهلال السعودي لكرة القدم في الموسم المقبل.

وينتهي عقد محمد صلاح (32 عامًا) مع الفريق الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري، وسط أنباء عن مفاوضات إدارة ليفربول لإقناع النجم المصري بالتجديد.

وقالت صحيفة "ريليفو": إن محمد صلاح أبدى موافقته على اللعب مع نادي الهلال في الموسم المقبل وتمثيل الفريق في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة.

ومن جهته تحدث رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، خوسيه فيليكس دياز، في تصريحات عبر برنامج "دورينا غير"، مساء الثلاثاء، عن إمكانية انضمام ثنائي ليفربول الأوروجوياني داروين نونيز ومحمد صلاح إلى صفوف الهلال، قائلا: "النصر والهلال يتنافسان على ضم نونيز، ومن وجهة نظري أن النادي الإنجليزي سيخسر أيضا خدمات صلاح والهولندي فيرجيل فان دايك".

وأضاف خوسيه فيليكس دياز: "يمكن أن نرى محمد صلاح الصيف المقبل في الدوري السعودي، فهو الاتجاه الأقرب له حال الرحيل عن ليفربول، فهو لا يفكر بالدوريات الأوروبية، واحتمالية مشاركته في مونديال الأندية مع الزعيم واردة".

وكان نادي الاتحاد السعودي يرغب في ضم محمد صلاح خلال صيف 2023، ولكن إدارة ليفربول والمدرب السابق للفريق الألماني يورجن كلوب رفضا رحيل اللاعب.

كلوب يكشف عن مفاجأة

وأمس أثار الألماني يورجن كلوب المدير الفني السابق لليفربول، أزمة انتهاء عقد محمد صلاح مع ليفربول في نهاية الموسم الحالي وعدم التوصل لاتفاق.

وقال يورجن كلوب في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس:أتمنى بقاء محمد صلاح مع ليفربول، إنه أعظم مهاجم لنادي ليفربول في العصر الحديث.

وأضاف: محمد صلاح شخص وإنسان ورائع جدًّا، فهو أفضل سفير ممكن لـ مصر، ورياضي مذهل.

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