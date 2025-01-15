تركي آل الشيخ يثير الجدل بصورة محمد صلاح بتيشيرت الهلال السعودي

نشر تركي آل الشيخ، وزير هيئة الترفيه بالسعودية، صورة لمحمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بتيشيرت الهلال السعودي.

ونشر تركي آل الشيخ الصورة عبر صفحته الرسمية عبر فيس بوك بارتداء محمد صلاح تيشيرت الهلال دون تعليق.

كشفت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، في تقرير لها الثلاثاء، أن النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول، وافق على الانتقال إلى صفوف الهلال السعودي لكرة القدم في الموسم المقبل.

وينتهي عقد محمد صلاح (32 عامًا) مع الفريق الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري، وسط أنباء عن مفاوضات إدارة ليفربول لإقناع النجم المصري بالتجديد.

وقالت صحيفة "ريليفو": إن محمد صلاح أبدى موافقته على اللعب مع نادي الهلال في الموسم المقبل وتمثيل الفريق في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة.

ومن جهته تحدث رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، خوسيه فيليكس دياز، في تصريحات عبر برنامج "دورينا غير"، مساء الثلاثاء، عن إمكانية انضمام ثنائي ليفربول الأوروجوياني داروين نونيز ومحمد صلاح إلى صفوف الهلال، قائلا: "النصر والهلال يتنافسان على ضم نونيز، ومن وجهة نظري أن النادي الإنجليزي سيخسر أيضا خدمات صلاح والهولندي فيرجيل فان دايك".

وأضاف خوسيه فيليكس دياز: "يمكن أن نرى محمد صلاح الصيف المقبل في الدوري السعودي، فهو الاتجاه الأقرب له حال الرحيل عن ليفربول، فهو لا يفكر بالدوريات الأوروبية، واحتمالية مشاركته في مونديال الأندية مع الزعيم واردة".

وكان نادي الاتحاد السعودي يرغب في ضم محمد صلاح خلال صيف 2023، ولكن إدارة ليفربول والمدرب السابق للفريق الألماني يورجن كلوب رفضا رحيل اللاعب.

وأمس أثار الألماني يورجن كلوب المدير الفني السابق لليفربول، أزمة انتهاء عقد محمد صلاح مع ليفربول في نهاية الموسم الحالي وعدم التوصل لاتفاق.

وقال يورجن كلوب في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس:أتمنى بقاء محمد صلاح مع ليفربول، إنه أعظم مهاجم لنادي ليفربول في العصر الحديث.

وأضاف: محمد صلاح شخص وإنسان ورائع جدًّا، فهو أفضل سفير ممكن لـ مصر، ورياضي مذهل.

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