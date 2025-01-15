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ديربي لندن، التشكيل المتوقع لقمة أرسنال وتوتنهام بالبريميرليج

التشكيل المتوقع لقمة
التشكيل المتوقع لقمة أرسنال وتوتنهام بالبريميرليج

ديربي لندن، يلتقي أرسنال وتوتنهام هوتسبير مساء اليوم الأربعاء في قمة الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

التشكيل المتوقع لـ أرسنال ضد توتنهام

حراسة المرمى: ديفيد رايا.
خط الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل، مايلز لويس سكيلي.
خط الوسط: مارتن أوديجارد، ديكلان رايس، ميكيل ميرينو.
خط الهجوم: لياندرو تروسارد، كاي هافيرتز، جابريل مارتينلي.

التشكيل المتوقع لـ توتنهام ضد أرسنال

حراسة المرمى: أنتونين كنسكي.
خط الدفاع: بيدرو بورو، رادو دراجوشين، آرشي جراي، دجيد سبينس.
خط الوسط الدفاعي: بابي سار، لوكاس بيرجفال.
خط الوسط الهجومي: برينان جونسون، ديان كولوسيفسكي، هيونج مين سون.
خط الهجوم: دومينيك سولانكى.

موعد مباراة أرسنال ضد توتنهام 

وتنطلق صافرة ديربي لندن بين أرسنال وتوتنهام هوتسبير في تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب الإمارات ضمن الجولة الـ 21 للبريميرليج.

القناة الناقلة لمباراة أرسنال وتوتنهام

ومن المقرر أن تنقل مباراة أرسنال أمام توتنهام علي قناة بي إن سبورت 1، الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في شمال إفريقيا والوطن العربي.

ويحتل أرسنال المركز الثالث برصيد 40 نقطة من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يحتل توتنهام المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة.

وخاض أرسنال  20 مباراة في الدوري الإنجليزي، حقق الفوز في 11 منها كما تعادل في 7 مباريات وتعرض لهزيمتين.

وغادر أرسنال مؤخرًا بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد خسارته أمام مانشستر يونايتد بركلات الترجيح خلال المواجهة القوية التي جمعت بين الفريقين.

ولن تكون مهمة أرسنال سهلة في موقعة اليوم في الدوري الإنجليزي حيث يطمح توتنهام هوتسبير في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل التقدم في جدول الترتيب ومنافسة ليفربول على اللقب.

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