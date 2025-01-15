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رياضة

ديربي لندن، موعد مباراة آرسنال ضد توتنهام في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي

موعد مباراة أرسنال
موعد مباراة أرسنال ضد توتنهام في قمة الجولة بالدوري

ديربي لندن، يلتقي آرسنال وتوتنهام هوتسبير مساء اليوم الأربعاء في قمة الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

موعد مباراة آرسنال ضد توتنهام 

وتنطلق صافرة ديربي لندن بين آرسنال وتوتنهام هوتسبير في تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب الإمارات ضمن الجولة الـ 21 للبريميرليج.

 

القناة الناقلة لمباراة آرسنال وتوتنهام


ومن المقرر أن تنقل مباراة آرسنال أمام توتنهام علي قناة بي إن سبورت 1، الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في شمال إفريقيا والوطن العربي.

 

ويحتل آرسنال المركز الثالث برصيد 40 نقطة من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يحتل توتنهام المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة.

 

وخاض آرسنال  20 مباراة في الدوري الإنجليزي، حقق الفوز في 11 منها كما تعادل في 7 مباريات وتعرض لهزيمتين.

وغادر آرسنال مؤخرًا بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد خسارته أمام مانشستر يونايتد بركلات الترجيح خلال المواجهة القوية التي جمعت بين الفريقين.

ولن تكون مهمة آرسنال سهلة في موقعة اليوم في الدوري الإنجليزي حيث يطمح توتنهام هوتسبير في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل التقدم في جدول الترتيب ومنافسة ليفربول على اللقب.

 

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