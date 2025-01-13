الإثنين 13 يناير 2025
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محافظات

وكيل تعليم الغربية يشدد على حظر اصطحاب الهواتف أثناء الامتحانات

الامتحانات
الامتحانات

 أكد ناصر حسن وكيل  وزارة التربية والتعليم في محافظة الغربية، ضرورة منع وحظر استخدام  الهاتف المحمول أثناء فترة الامتحانات سواء مع الطلاب أو الملاحظين.

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جاء ذلك تزامنا مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول، وحرصا منه على الاطمئنان على حسن سير الامتحان.

 

متابعة سير الامتحانات

 حيث قام اليوم وكيل التعليم بـ محافظة الغربية، بجولة تفقدية بعدة مدارس بمدينة طنطا لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، والتي بدأت السبت الماضي الموافق الحادي عشر من يناير، وتستمر حتى الخميس الثالث والعشرين من نفس الشهر،

 

عدم اصطحاب التليفون المحمول

حيث اطمأن وكيل  تعليم الغربية إلى حسن سير الامتحان باللجان، وشدد باتباع التعليمات الامتحانية الواردة من الوزارة، والتأكد من عدم اصطحاب التليفون المحمول برفقة أي طالب وطالبة، والتأكد من عدم تواجد أي ساعات إلكترونية أو سماعات لاسلكية برفقة الطالبات، والتصدي بحزم لأي محاولات للغش.
 

مراعاة التصحيح اليومي

 ثم قام "وكيل تعليم الغربية" بمتابعة الكنترول الداخلي بالمدرسة، ووجه بضرورة ختم أوراق الأسئلة لجميع الطلاب من الوجهين لكل مادة، ومراعاة التصحيح اليومي أولًا بأول لكل مادة، والرصد بالشيتات الورقية والالكترونية، وعدم استخدام المزيل أو أقلام الرصاص في الشيتات الورقية.

 

توفير الجو المناسب لجميع الطلاب

 واطمأن إلى سير الامتحان بصورة طيبة، ولا يوجد ما يعكر صفو سير الامتحان، ووجه بضرورة توفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، ومراعاة وجود مسافات بينية مناسبة بين جميع الطلاب داخل اللجنة الواحدة، موجهًا بتوفير مكان مناسب للجان الخاصة بكل مدرسة.
وخلال متابعته لمدارس اليوم، تم التأكد من مواصفات الورقة الامتحانية، ووجدت مطابقة وفقًا لتعليمات الوزارة، كما تم التأكد من عدم وجود أي معوقات لسير الامتحان بصورة طيبة، كما وجه وكيل الوزارة إلى التصحيح أولًا بأول، ومراعاة الدقة في التصحيح والرصد الإلكتروني والورقي، ومراعاة صالح جميع الطلاب، وقدم الشكر لمديري المدارس للانضباط والنظافة والنظام، وتحقيق الهدوء داخل اللجان.

 

من ناحية أخرى، صرح وكيل الوزارة، أنه نحو 432641 طالبا وطالبة من طلاب المرحلة الابتدائية، ونحو 162327 طالبا من طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي، ونحو 102019 طالبا من طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، و62790 طالبا وطالبة من طلاب التعليم الفني، يؤدون اليوم الامتحانات وفقًا للجداول المعلنة لكل صف دراسي ونوعية ومرحلة.

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