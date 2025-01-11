نجوم خفت بريقهم وتمنوا فرصة عمل جديدة، من إسماعيل ياسين إلى شريف دسوقي

في عالم الفن، يمر العديد من النجوم بمراحل مختلفة من النجاح والهبوط والتألق والخفوت في حياتهم المهنية، وحينما يخفت بريق أحدهم لأي سبب أو عندما تتدهور الأوضاع الاقتصادية أو الصحية أو حتى يزداد الاشتياق للعمل، قد يلجأ إلى طلب المساعدة أو طلب العمل.

وفي السطور القادمة نسلط الضوء على عدد من هؤلاء النجوم الذين طلبوا فرص عمل بعد أن فقدوا بريقهم في فترة من الزمن.

الفنان شريف دسوقي يطلب العمل مع أحمد العوضي

من أبرز الأمثلة وآخرهم، الفنان شريف دسوقي الذي على الرغم من النجاحات الكبيرة التي حققها في مسيرته الفنية، وخاصة في أعمال مثل فيلم ليل خارجي والإنس والنمس ووقفة رجالة ومسلسل بـ ١٠ وش وغيرها، إلا أن معاناته الصحية أثرت بشكل كبير على مسيرته المهنية. فقد تعرض عام 2021 لبتر في قدمه نتيجة لإصابته بمرض السكري، ما دفعه للابتعاد عن الساحة الفنية لفترة، لكن شريف، الذي لم يفقد الأمل، واصل العمل والمشاركة في بعض الأعمال الفنية.

ولكنه عاد للاختفاء من جديد فقرر مؤخرًا التعليق على “لايف” خاص بالفنان أحمد العوضي على صفحته بموقع فيس بوك طلبًا للحصول على فرصة عمل معه، واستجاب أحمد العوضي لطلب شريف دسوقي وكتب منشورًا يعبر فيه عن سعادته بالتعاون مع دسوقي، قائلًا: "الزميل الغالي على قلوبنا شريف دسوقي، طلبك على راسي، وإن شاء الله يجمعنا عمل قريب".

وكان شريف قد كشف لفيتو في تصريحات سابقة سر طلبه العمل مع العوضي حيث قال “أنا لدي قناعة بأن الرزق مثله مثل صيادين السمك الذين يرمون الشباك وينتظرون رزقهم، قررت إني أعمل تعليق لديه على المبادرة، وهذه المرة الأولى التي أفعل فيها ذلك الأمر مع فنان، وقولت “لو سمحت عايز أشتغل معاك”، وأنا قولت مستحيل يشوف تعليقي لولا مساعدة الجمهور الذي أشار له بتعليقي”.

وأضاف:" أنا كنت متوقع أن هيرد على التعليق، ولكن بسبب تربيته الأصيلة وكرم أخلاقه وأنه ابن بيت كبير فعلا وحد شقيان، لاقيته رد عليه في بوست ووعدني أن هيكون فيه شغل معاه وأنا مكنتش اعرف بسبب انشغالي بالتصوير، ولكن الجمهور لفت انتباهي بأنه لبى طلبي ثم جمعتنا مكالمة جميلة".

وتابع: “حتى إذا لم يوجد هناك فرصة تجمع بينه وبيني يكفيني تقديره لي وأعطاني حافز كبير، وأنا دائما أنصح الشباب بأن يكون لديهم عزة نفس”، مضيفا:" للأسف لاقيت ناس شتمتني في التعليقات وقالتلي انت ليه تعلن نفسك بالرخيص انت فنان كبير، ولكن أنا عمري ما بقتنع بالكلام ده لأني طول العمر بسعى وبجتهد وبتعلم".

أحمد عزمي يوجه نداء للمساعدة

وناشد الفنان أحمد عزمي الوسط الفني، الجهات الإنتاجية لمساعدته فى الانضمام لأعمال شركات الإنتاج، حيث كتب عبر حسابه على فيس بوك “مع الأيام الأولى في عام جديد من حياتي أدعو الله تعالى أن يرزقني وإياكم بنعمة الرزق والعمل وأتمنى أن يتيح لي المنتجون فرصة للمشاركة في أعمالهم المتميزة”.

وسرد الفنان أحمد عزمي مؤهلاته الفنية التى تجعله مستحقًا هذه المشاركة من وجهة نظره، فقال: "تخرجت في قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام ٢٠٠٦ وشاركت في العديد من الأعمال وحصلت من خلالها على جوائز منها على سبيل المثال، أحسن ممثل دور ثاني عن فيلم الأبواب المغلقة (المهرجان القومي للسينما…أحسن ممثل دور ثاني من مهرجان الإعلام عن مسلسل الجماعة..أحسن ممثل مهرجان الإسكندرية (قبلات مسروقة) جائزة خاصة من لجنة التحكيم عن فيلم (الوعد) … كما قدمت لشبكة راديو وتلفزيون العرب برنامج أعمال خالدة وفيلم (المنبر) الإمارات العربية المتحدة".

وطلب أحمد عزمي من أصدقائه داخل الوسط الفني الإغاثة، قائلا: “أتمنى من أصدقائي وزملائي الفنانين الذين عملت معهم على مدار حياتي مساعدتي على التواصل مع المنتجين والانضمام إلى ركب الدراما في مصرنا الحبيبة”.

وتابع: “لا طعم للحياة بدون عمل، أبني يكبر أمامي ولا أعلم كيف أعينه على مواجهة صعوبات الحياة وأنا محروم من تحقيق ذاتي داخل بلدي ولا أملك مهنة أخرى وأخشى من الموت كمدا وحزنا”

وأنهى عزمي منشوره: “هذا طلب ورجاء لأحد أهم وأكبر المؤسسات المصرية والتي تعلي من قيمة التسامح وإعطاء الفرص للشباب..وفقكم الله إلى ما فيه خير أمتنا وشكرا... اعتذر للإطالة”.

حمادة صميدة: أنا قاعد في البيت مقهور ونفسي أشتغل

وفي سبتمبر الماضي خرج الفنان حمادة صميدة ليعبّر عن حزنه الشديد بسبب قلة مشاركته في الأعمال الفنية، مؤكدًا أنه يشعر بالإحباط الشديد لابتعاده عن الساحة الفنية، حيث وقال صميدة في منشور عبر حسابه على "فيس بوك" إنه يفتقد الأجواء الفنية، ويشعر بحزن كبير بسبب قلة الفرص التي أتيحت له في الفترة الأخيرة.

وقال صميدة: “وحشتني الكاميرا ووحشني صحابي في الشغل أنا اشتغلت أعمال كتير مع نجوم كبار ومخرجين كبار وآمنوا بيَّ وبشغلي ودايمًا كانوا بيقولوا لي أنت شاطر وعمري ما طلعلي صوت في لوكيشن ودايمًا في حالي يمكن أنا عفوي وعلى نيتي شوية”.

وأضاف: “بس أنا والله ما عنديش شغل تاني وشغلتي بتجري في دمي الفن أنا بطلب من أساتذتي وزملائي أنا قاعد في البيت مقهور ونفسي اشتغل معاكم زي الاول أنا شايل مسؤولية بيت وأب لولدين وكل يوم أطلع وأبص في وشهم ومقهور وخايف وتجاعيد وشي بانت من الزعل”.

وتابع حمادة صميدة: أرجو منكم إني لو حصل مني شيء زعل حد مني أنا آسف أنا والله عفوي وعلى نيتي رغم إني عارف إني عمري ما آذيت حد ولا زعلت حد مني.. أنا بشتغل الشغلانه دي من ايام مسلسل سوق الخضار ومسلسل القاهره 2000 وفيلم بوبوس وفيلم عصابه الدكتور عمر وفيلم واحد صفر وفيلم عائلة ميكي وناس كتير تشهد إني جايبها من تحت الصفر".

واختتم صميدة: “النهارده والله نفسي أشتغل تاني أنا آسف أنا عارف إنه خير، بس أنا تعبت.. والله تعبت ودا آخر طاقتي”.

الفنان إحسان الترك يستغيث بمحمد رمضان

وعانى الفنان إحسان الترك في وقت سابق من ظروف صعبة نظرا لقلة مشاركته في الأعمال الفنية، مما دفعه للتحدث في مقطع فيديو عن أحواله الصعبة، وأطلق استغاثة إلى الفنان المصري محمد رمضان الذي عمل معه في 4 أعمال فنية من قبل.

وتفاعل محمد رمضان مع إحسان الترك، وسرعان ما نشر مجموعة من الصور التي تجمعه به داخل موقع تصوير مسلسل "جعفر العمدة"، وعلق محمد رمضان على الصور قائلا “الفنان القدير إحسان الترك نورت مسلسل جعفر العمدة” ولقد عرض العمل في رمضان ٢٠٢٣ وحقق نجاحًا كبيرًا.

الفنان تامر فرج يطلب العمل من خلال فيس بوك

ومن بين الفنانين الذين عانوا من قلة المشاركة في الأعمال الفنية، الفنان تامر فرج الذي عبر عن استيائه من هذا الوضع، مشيرًا إلى أنه يفكر في الاعتزال بسبب غيابه عن الساحة الفنية.

وكتب تامر فرج في وقت سابق منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال فيه: “البوست ده مش حالة اكتئاب ولا يأس ولا انهزامية خالص.. هو مجموعة أسئلة أرجو أنها توصل للقائمين على صناعة الدراما والسينما والفن في البلد وبره البلد، وحد يتكرم مشكورًا بالرد عليها”.

وأضاف تامر فرج: الحمد لله الناس كلها بتقول لي أن أنا موهوب وعندي كاريزما، ومش عارف إيه وبيحبونى على أدائي وتمثيلي وشواهد كتير بتقول إني بعرف أمثل.. واللي يقهر السؤال اللي مش عارف ليه يتوجه لي أنا لما بيقولوا لي أنت ليه مقل في أعمالك ؟ ده احنا بننتظر مشاهدك وشغلك.. أو أنت ليه ما بتعملش سينما؟.. أو أنت إزاى مابتاخدش مساحات أكبر من كده؟ زي ما يكون أنا اللي مابشتغلش بمزاجي.. والأسئلة اللي بطرحها للمنتجين والمخرجين".

وتابع “أنا اسمى تامر فرج ممثل وسيناريست.. هل ممكن أمثل أو أكتب عشان أنا موهوب فقط مش عشان عندي عدد فولورز كتير على السوشيال ميديا؟ هل ممكن أمثل أو اكتب بموهبتي وأنا راجل ما بحبش أتنطط في خروجات وكافيهات وسهرات وتجمعات وبفضل إني أقعد في بيتي مع أسرتي اكتب واشتغل على نفسي في التمثيل؟.. هل ممكن أمثل أو اكتب بموهبتى من غير ما اتلزق فى مهرجانات وحفلات لأنى ما بحبش اروح أي حدث فني غير لما أكون معزوم بجد ومرغوب فى وجودى ؟ هل ممكن أمثل أو اكتب بموهبتي من غير ما اقعد استعرض نفسى وصوري على الانستجرام واكتب صباح الخير وجمعة مباركة وإيه رأيكم فى اللوك الجديد أو أفضل أسوق نفسي بصوري فى الجيم وأنا أتصبب عرقا وأفرز عضلات من كل حتة فى جسمي؟”.

واختتم بقوله: “الحل الوحيد للتواجد عشان المنتجين والمخرجين يفتكروني، لكن أنا للأسف ما تربيتش كده واتربيت على احترام أهل بيتى وإنى اشتغل بموهبتي مش بتواجدي وخلاص، ويوم ما هستخدم السوشيال ميديا هستخدمها لنشر الوعي وتقديم محتوى مش عشان أسوق لنفسي، هل ممكن اتعرف بشغلى ولا لازم اتعرف بالسوشيال ميديا؟.. هل ممكن أمثل أو أكتب بموهبتي مش عشان أنا من شلة فلان أو صاحب فلان؟؟؟ مع العلم أن الوسط كله أصحابي لكن أنا مبعرفش أفضل أبعت للمخرج فلان والمنتج علان تحياتي وسلاماتي وبوستات عيدكم مبارك وصباح الرضا، ومع العلم أن أخويا المخرج العبقري أستاذ وائل فرج، ومع ذلك ما بيقدرش يجيبني في أعماله أحيانا لأن جهة الإنتاج مش موافقة!..مش عايز ردود تعاطف، واللي عايز فعلا يساعدني يساعد أن البوست ده يوصل أو يمنشن حد من الوسط يكون عنده إجابات.. ولا نعتزل ونشوف حاجة تانية؟”.

معاناة الفنان إسماعيل ياسين في أيامه الأخيرة

في أواخر أيامه، عانى إسماعيل ياسين من العزلة والجلوس في المنزل دون الحصول على فرص عمل جديدة، مما دفعه للسفر إلى لبنان بحثًا عن لقمة العيش، وهناك شارك في بعض الإعلانات التي تعرضت لانتقادات شديدة.

وفي أيامه الأخيرة أيضًا عاد لتقديم فنه في التياتروهات وقدم المونولوجات، وكانت حفيدة اسماعيل ياسين قد قالت في تصريحات سابقة لـ فيتو: "إسماعيل ياسين أقدم على ذلك لأن والدي كان بالجامعة ويحتاج إلى مصاريف بالإضافة إلى أنه تقريبًا كان متبني ابنة خالة والدي وينفق عليها، وكان ينفق أيضًا على العاملين الذين لن يجدوا عملًا بعد "المسرح"، مضيفة: "ما كانش قادر يقعد في البيت ويحط إيده على خده".

كما قالت في تصريحات إعلامية “المنتجين الذين مولوا أفلام إسماعيل ياسين في فترات توهجه هم من تنكروا له في أواخر رحلته الفنية”.

كما أنه في أواخر أيامه حصل على فرصة للمشاركة في فيلم الرغبة والضياع، وقدم من خلاله دورًا بسيطًا.

رياض القصبجي يعاني في آخر أيامه

رغم العطاء الكبير الذي قدمه الفنان رياض القصبجي على امتداد مشواره الفني الثري، إلا أنه مر بمأساة كبيرة في أيامه الأخيرة، فقد أصيب بشلل نصفي في الجانب الأيسر نتيجة ارتفاع ضغط الدم، ما منعه من مغادرة الفراش، كما لم يتمكن من تدبير مصروفات العلاج، ورأفة بحاله، اختاره المخرج حسن الإمام لأداء دور صغير في فيلم الخطايا.

وبالرغم من محاولته لكن القصبجي لم يستطع العمل وظل مريضًا لعام ثم رحل وهو في الـ ٦٠ من عمره لم تتمكن أسرته من تدبير مصاريف جنازته، فتولى المنتج جمال الليثي تحمل التكاليف، وذلك بعد أن عمل معه القصبجي في العديد من أفلامه.

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