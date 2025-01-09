خبير استراتيجي يكشف أهداف نشر إسرائيل خرائط مزورة تزعم أنها تاريخية

قال الدكتور رفعت سيد أحمد،الخبير الاستراتيجى إن مغزى قيام إسرائيل بنشر حكومة الاحتلال الإسرائيلية لخرائط عبر منصات رسمية، زعمت من خلالها بأنها تاريخية لإسرائيل، تشمل أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن الأردن ولبنان وسوريا أن إسرائيل تشعر بزهو نتيجة الضربات المتلاحقة التى توجهها للمقاومة الفلسطينية وهذا يدفعها لنشر خرائط مزورة مثل تلك الخرائط لأخذ أجزاء من الأردن ومن لبنان ومن سوريا إلى جانب الأراضى الفلسطينية، وهذا شعور زائف لأنه يقوم على القهر والإذلال والقسوة ويقوم على عنصر التاريخ وليس المعنى الاستراتيجى الذى يقف ضد الكيان الصهيونى لأن ما يقوم على القهر والإذلال وقتل الأبرياء وهدم المبانى هو انتصار زائف وما يجرى فى غزة ولبنان وجبل الشيخ فى سوريا هو انتصار زائف والانتصار الحقيقى هو جيش فى مواجهة جيش مثل نصر أكتوبر 1973.

غياب الوحدة بين الدول العربية

وأكد رفعت فى تصريح لفيتو أن هذا الزهو الإسرائيلي مؤقت وليس دائما، خاصة أنه يعتمد على غياب الوحدة بين الدول العربية وتوحيد جيوشها وبالتالى يتحين الفرصة للاستيلاء على الأراضى العربية وفرض الأمر الواقع، لكن إذا استطاعت الدول العربية خلال القمة العربية القادمة تدرك أن الخطر الصهيونى يصل للعروش.

وتابع: إن إسرائيل لم يعد لها حد وعلى الأمة العربية أن تتحد ولا تنتظر الضرب، ولدينا العديد من الأسلحة لاستخدامها مثل النفط والأموال والاستثمارات فى أوروبا لمنع التوسع الإسرائيلى.

أدانت وزارة الخارجية القطرية، "بأشد العبارات++أدانت وزارة الخارجية القطرية، الأربعاء، "بأشد العبارات، نشر حكومة الاحتلال الإسرائيلية لخرائط عبر منصات رسمية، زعمت من خلالها بأنها تاريخية لإسرائيل، تشمل أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن الأردن ولبنان وسوريا".

الحرب الوحشية المستمرة على قطاع غزة

وقالت الخارجية القطرية، في بيان لها، إن "هذه الخرائط تعد انتهاكا سافرا لقرارات الشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي"، محذرة من أن نشرها من شأنه "إعاقة فرص السلام في المنطقة، لا سيما في ظل الحرب الوحشية المستمرة على قطاع غزة".

وشددت الوزارة على ضرورة "اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية والتصدي لأطماعه التوسعية في الأراضي العربية".

وقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية

وجددت الخارجية القطرية، "موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وأدانت وزارة الخارجية الأردنية، أمس الثلاثاء، ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، من خرائط للمنطقة تزعم أنها "تاريخية لإسرائيل"، تشمل أجزاء من من فلسطين والأردن ولبنان وسوريا.

وسوريا".

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