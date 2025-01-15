تعليم قنا تعلن نتيجة مسابقة جماعة "مناهضة التدخين والمخدرات النموذجية"

أعلن هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، نتيجة مسابقة جماعة “مناهضة التدخين والمخدرات النموذجية”، للمراحل التعليمية الثلاث، الابتدائية، والإعدادية، والثانوية، على مستوى المديرية، ومسابقة "الوعي القومي والاجتماعي" للمرحلة الاعدادية، والتي أقيمت فاعليتهم بمعسكر قنا الدائم، تحت إشراف التوجيه العام للتربية الاجتماعية.

مناهضة التدخين والمخدرات

وأسفرت نتيجة مسابقة جماعة"مناهضة التدخين والمخدرات النموذجية" بالمرحلة الأبتدائية بفوز مدرسة الجديدة الابتدائية بإدارة فرشوط بالمركز الأول، ومدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية بادارة قوص بالمركز الثاني، بينما فازت مدرسة ابو بكر الصديق الابتدائية بالنحال بإدارة قنا بالمركز الثالث

وعن المرحلة الإعدادية فازت مدرسة محمود بكرى الاعدادية المشتركة بالمركز الأول، ومدرسة النصر الاعدادية بنات بادارة قوص بالمركز الثاني، ومدرسة السادات الاعدادية المشتركة بإدارة فرشوط بالمركز الثالث.



وجاءت نتيجة منافسات المرحلة الثانوية بفوز مدرسة الوقف الثانوية الصناعية العسكرية بإدارة الوقف بالمركز الأول، ومدرسة الشيخ حسن الثانوية المشتركة بالترامسة ادارة قنا بالمركز الثاني، ومدرسة الشهيد وسام منصور الثانوية المشتركة بادارة فرشوط بالمركز الثالث.

الوعي القومي والاجتماعي

وفي سياق متصل أعلن وكيل الوزارة نتيجة مسابقة "الوعي القومي والاجتماعي" للمرحلة الاعدادية على مستوى المديرية .



و أسفرت عن فوز مدرسة جنوب قنا الاعدادية بنات بإدارة قنا التعليمية بالمركز الاول، ومدرسة الخليفة الأول الاعدادية بالألومنيوم بإدارة نجع حمادى بالمركز الثاني، ومدرسة الدهسة تعليم اساسى بإدارة فرشوط بالمركز الثالث .



وأعرب وكيل الوزارة عن خالص أمنياته لهم بدوام التوفيق والتميز، وعن امتنانه لجهود كل من ساهم وساعد في هذه المسابقات، المقامة تحت إشراف سمية عبدالفتاح مدير عام الشؤون التنفيذية وتنفيذ احلام محمود موجه عام التربية الاجتماعية، والدكتور سيد مرزوق موجه أول المديرية، ومصطفى عبد الصبور موجه التربية الاجتماعية.

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