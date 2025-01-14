نائب محافظ قنا يبحث مع شركة إسكاتك أعمال إنشاء محطة طاقة شمسية

عقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، نائبا عن الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا،اجتماعًا مع وفد شركة سكاتيك لتطوير وبناء وتشغيل محطات الطاقة المتجددة، بهدف تفعيل دور المسئولية المجتمعية، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والتشاور المجتمعي، بحضور المهندس محمد طه، واللواء أحمد عبد النظير والمهندس محمد عادل مسئولى شركة سكاتيك، والمهندس وليد ابو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، والدكتورة صباح محمد مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

مشروع إنشاء محطة شمسية بقنا

وشهد اللقاء استعراض الإجراءات التحضيرية الجارية لبدء العمل فى تنفيذ مشروع انشاء محطة شمسية بطاقة 1 جيجاوات بمساحة تخزين 200 ميجاوات / ساعة، حيث تقع المحطة على مساحة 3888 فدان، بقرية هو التابعة لمركز نجع حمادى، ويتم التنفيذ على مدار 24 شهرا، حيث تم توقيع اتفاقية التعاون مع وزارة الكهرباء والموافق عليها من قبل مجلس الوزراء المصري، لتطوير أول مشروع للطاقة الشمسية والبطارية بتعريفة تنافسية عالية.

المشاركة المجتمعية بقنا

وأكد نائب المحافظ، على أهمية تفعيل المشاركة المجتمعية بين كافة فئات المجتمع، بالتعاون مع القيادات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، لافتا أن المشروع يمثل قيمة مضافة للمحافظة، بما يساهم بدوره فى تحقيق الكثير من العوائد الإيجابية، وخاصة فى ظل التسهيلات الكبيرة التى يتم تقديمها للمستثمرين لجذب المزيد من الفرص الإستثمارية داخل المحافظة خلال الفترة الحالية.



وأشار عمر إلى أن المشروع سيوفر العديد من فرص العمل خلال فترة الإنشاءات، وأكد على ضرورة التنسيق بين الجهات المختصة لضمان نجاح عملية تنفيذ محطة الطاقة الشمسية على أرض محافظة قنا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.