عرض خيالي ومكافأة توقيع، تحرك جديد من بايرن ميونيخ لإنهاء صفقة نجم ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية، بعدم استسلام ريال مدريد في التعاقد مع ألفونسو ديفيز، لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني خلال انتقالات الشتوية الجارية.

وأشارت التقارير إلى أن ريال مدريد قد عرضًا نهائيًا للنجم الكندي، بعقد يمتد لخمس سنوات، وبراتب سنوي قدره 20 مليون يورو.

وقالت، "إن إدارة ريال مدريد سوف تدفع مكافأة توقيع لألفونسو ديفيز، لكنها لن تدخل في مزاد مع نادي بايرن ميونيخ، للتعاقد مع اللاعب".

وأشارت إلى أن إدارة النادي الألماني تحاول الحفاظ على ديفيز، الذي ينتهي عقده في الصيف المقبل، وسوف تستمر المفاوضات مع وكيله حتى منتصف يناير لاتخاذ القرار الحاسم بشأن مستقبله.

ويريد ريال مدريد التعاقد مع ألفونسو ديفيز في الموسم المقبل، لكن قد يتجه لإعادة ميجيل جوتيريز لاعبه السابق حال فشله في التعاقد مع نجم بايرن ميونيخ.

بينما ذكرت صحيفة «أس» الإسبانية أن إدارة بايرن ميونيخ تثق في تجديد عقد ديفيز خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الصحيفة أن مسؤولي بايرن ميونيخ سيعقدون جلسة مع نيك هوسيه وكيل ديفيز لحسم تجديد عقده.

وشارك ديفيز في 21 مباراة مع بايرن ميونيخ هذا الموسم بكل البطولات، وسجل هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة.

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