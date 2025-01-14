انطلاق موسم توريد قصب السكر بمصانع كوم أمبو

انطلق، اليوم الثلاثاء، موسم توريد قصب السكر بمصانع سكر كوم أمبو وسط فرحة عامرة من المزارعين والصناع والعاملين بالمصنع والجمهور الموجود بالطرق المؤدية لمصانع سكر كوم أمبو.

وتم تشغيل المصنع في حضور الكيميائي صلاح فتحي العضو المنتدب التنفيذي لشركة السكر للصناعات التكاملية.

وقال صلاح فتحي، إن هناك تحديات وصعوبات تواجه صناعة السكر من القصب والتي يعمل على تذليلها مع الجهات المعنية لرفع إنتاجية الفدان وتشغيل المصانع بكامل طاقتها وزيادة المساحات المزروعة بقصب السكر وتقديم الدعم للمزارعين باشكال مختلفة.

وزارة التموين: نستهدف شراء 6 ملايين طن من محصول القصب

وتستهدف وزارة التموين شراء 6 ملايين طن من محصول القصب، وإنتاج نحو 650 ألف طن سكر خلال الموسم الجديد.

وأكدت وزارة التموين استقبال المحصول من مزارعي محافظتي المنيا وأسيوط لصالح مصنع أبو قرقاص التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية في محافظة المنيا.

وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصانع السكر التابعة للوزارة تستعد لإستقبال المحصول الجديد بكميات كبيرة على مدار الموسم، مشيرًا إلى التزام الوزارة بسداد مستحقات المزارعين فور التوريد.

وكشف الوزير عن تخصيص حوافز للمزارعين بواقع 50 جنيهًا للطن للفدان الذي يزيد إنتاجه عن 30 طنًا، و100 جنيه للطن للفدان الذي يزيد إنتاجه عن 40 طنًا، بالإضافة إلى الحوافز الأخرى المقررة لضمان توريد المحصول بكفاءة وسلاسة.

أسعار توريد محصول قصب السكر من المزارعين

ونوه فاروق بأن المخصصات المالية تبلغ 23 مليار جنيه، تتضمن 16 مليار جنيه لشراء المحصول من المزارعين، إضافة إلى 7 مليارات جنيه تكلفة العمليات الصناعية.

ويذكر أن مجلس الوزراء كان قد حدد الأسعار الاسترشادية للمحاصيل السكرية لموسم 2025 عند 2500 جنيه لطن القصب و2400 جنيه لطن البنجر، بهدف تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل السكرية الاستراتيجية وزيادة إنتاجيتها.

وتسعى الدولة لتعزيز إنتاج السكر محليًا وتقليل الضغط على العملة الأجنبية من خلال خفض فاتورة الاستيراد، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية لدعم الزراعة والصناعة.

وتمتلك الدولة 10 مصانع لإنتاج السكر من البنجر، تنتج 1.8 مليون طن سكر، و8 مصانع أخرى لإنتاج السكر من القصب تنتج، الاخيرة تنتج 1.4 مليون طن من السكر، بإجمالي 3.2 مليون طن في حين يصل استهلاك مصر 3.3 مليون طن في السنة.

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