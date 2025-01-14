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رياضة

الدوري الإنجليزي، نوتنجهام فورست يتقدم على ليفربول 1-0 في الشوط الأول (فيديو)

ليفربول ونوتنجيهام
ليفربول ونوتنجيهام

تقدم فريق نوتينجهام فورست على نظيره ليفربول بنتيجة 1-0،  في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب "سيتي جراوند"، ضمن الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي.

سجل كريس وود الهدف الأول لـ نوتينجهام فورست في شباك ليفربول بالدقيقة 9 من تصويبة قوية بقدمه اليسرى.

تشكيل ليفربول أمام نوتينجهام فورست

ويقود محمد صلاح قائد المنتخب الوطني تشكيل ليفربول أمام نوتينجهام والذي جاء كالتالي:"

في حراسة المرمى: أليسون

في خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – أندرو روبيرتسون

في خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر – دومينيك سوبوسلاي – ريان جرافينبيرخ

في خط الهجوم: محمد صلاح – كودي جاكبو – لويس دياز

تشكيل نوتينجهام فورست أمام ليفربول 

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ترتيب ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 

ويمتلك نادي ليفربول 46 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي، بينما يحتل نوتينجهام فورست المركز الثالث برصيد 40 نقطة.

ويعد نوتينجهام فورست الفريق الوحيد الذي نجح في تحقيق الفوز على ليفربول، في موسم الدوري الإنجليزي الحالي، وفاز نوتينجهام فورست على ليفربول، في ملعب "الأنفيلد" بهدف دون رد في الدور الأول من هذا الموسم.

 

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