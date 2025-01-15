فصل الكهرباء عن مشروع سكن كل المصريين ومحطة رفع المياه بأكتوبر الجديدة 17 يناير

أعلن جهاز مدينة أكتوبر الجديدة فصل التيار الكهربائي عن مشروع سكن كل المصريين منخفض الدخل قطاع أ وب غرب المطار ومحطة رفع المياه وذلك لمدة ٣ ساعات اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة التاسعة صباحًا يوم الجمعة القادم الموافق ١٧-١-٢٠٢٥م وذلك لتنفيذ اعمال الصيانة الدورية بمحطة المحولات الرئيسية جهد ٥٠٠ ك.ف، مشيرا إلى أن ذلك بحسب ما افادة الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحكم ٦ أكتوبر.

وقام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بجولة مفاجئة اليوم شملت محور ٢٦ يوليو بالقطاع المواجه لمدينتي الشيخ زايد، و٦ أكتوبر، والمحور المركزي، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وخلال الجولة، وجه المهندس شريف الشربيني، بإزالة المخلفات بالطرق والمحاور، وأمام المباني المواجهة لمحور ٢٦ يوليو بنطاق مدينة الشيخ زايد و٦ أكتوبر، واستكمال أعمال البردورات والنظافة وإخلاء الباعة الجائلين أسفل كوبري جهينة.

كما استمع الوزير لشرح عن الحلول السريعة لمناطق التكدسات في الدورانات بمحور ٢٦ يوليو، وأعمال المسطحات الخضراء، موجها بوضع برنامج زمني كامل للانتهاء من تنفيذ الممشى على محور 26 يوليو وتشكيل لجنة متابعة دورية من قطاع التنمية والإنشاءات لمتابعة تنفيذ التوجيهات، بجانب التنسيق مع الجهات القائمة على تنفيذ المشروعات في نطاق المحاور مع الجهات لرفع المخلفات.

وَأكد المهندس شريف الشربيني ضرورة الاهتمام بالمحاور والطرق وأعمال رفع الكفاءة والتطوير المستمرين بالتنسيق مع المكاتب الاستشارية المتخصصة والإزالة الفورية للمخلفات وزيادة صناديق القمامة أمام المنشآت المطلة على الطرق والشوارع الرئيسية وتواجد شركات صيانة للطرق، بشكل دائم.

وأبدى الوزير استياءه من أعمال النظافة والزراعة ببعض الطرق، موجها بالاهتمام بهذه الأعمال بجانب حسن استغلال الأراضي الشاغرة المطلة على المحاور في زيادة الخدمات والفرص الاستثمارية.

والتقى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، رئيس جمعية المستثمرين بمدينة 6 أكتوبر، وعددا من أعضاء الجمعية لاستعراض طلباتهم ومقترحاتهم، وذلك بحضور مسئولي الوزارة.

واستهل المهندس شريف الشربيني، اللقاء بالترحيب بالحضور، مستعرضًا المشروعات التي تم ويجري تنفيذها بقطاع المرافق والطرق بالمناطق الصناعية بعددٍ من المدن الجديدة، ولاسيما بمدينتى 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، وغيرهما من المدن، بجانب الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الوزارة للتيسير على المستثمرين.

تعزيز دور جمعيات المستثمرين بالمدن الجديدة

وخلال اللقاء، استمع الوزير إلى مداخلات رئيس وأعضاء جمعية المستثمرين بمدينة 6 أكتوبر، حيث تقدموا بعدد من الطلبات والمقترحات تتعلق بأعمال الطرق والمرافق والخدمات بالمناطق الصناعية.

وأكد وزير الإسكان، أهمية تعزيز دور جمعيات المستثمرين بالمدن الجديدة، فهم شركاء فى تنمية تلك المدن، مؤكدًا حرص الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الإسكان، على توفير الفرص الاستثمارية بمختلف المجالات، من خلال آليات متنوعة تناسب مختلف شرائح المستثمرين، وتعزيز بيئة الاستثمار، من أجل دفع معدلات التنمية فى القطاعات المتعددة بالمدن الجديدة.

وترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اجتماع اللجنة التيسيرية الخاصة بمشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، لمناقشة عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالمشروع، واتخاذ القرارات اللازمة لدفع معدلات التنفيذ، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، والمحافظة، وصندوق التنمية الحضرية.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبالتعاون مع محافظة القاهرة، وصندوق التنمية الحضرية، تولت منذ فترة تطوير المناطق غير الآمنة بمحافظة القاهرة، ومنها مشروع تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو"، كما يتم فى الوقت نفسه تنفيذ مشروعات إعادة إحياء القاهرة الخديوية، فى إطار خطة الدولة لإحياء القاهرة التاريخية، وتمكينها من أداء دورها التاريخي والثقافي والحضاري.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن مشروع الأبراج بمنطقة ماسبيرو، يتكون من دور بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل بهما 936 وحدة وتم تسكين المستحقين، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا بإجمالي 134 وحدة، وبرج رابع (برج إداري) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا.

ضغط معدلات التنفيذ وتكثيف العمالة والمعدات

وسبق ووجه المهندس شريف الشربيني، بحسن إدارة المشروعات والتنسيق الدائم مع الشركات المنفذة، وتذليل أي عقبات، لضمان عدم التأخير، وضغط معدلات التنفيذ وتكثيف العمالة والمعدات، لسرعة الانتهاء من المشروعات الجارية.

وعقب جولته بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع مسئولي شركة "CSCEC" الصينية، ومسئولي المشروع، لدفع معدلات تنفيذ جميع الأعمال، وتذليل أي عقبات بالمشروع، وذلك بحضور مسئولي الوزارة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أهمية مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي يحظى باهتمام كبير ومتابعة دورية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددا على ضرورة الاهتمام البالغ بكافة الأعمال للانتهاء من المشروع بأعلى معايير الجودة، وفقًا للتصميمات والمدة المحددة.

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