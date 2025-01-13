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مدير تعليم دمياط يتفقد امتحانات النقل

عمارة يتفقد سير امتحانات
عمارة يتفقد سير امتحانات النقل بدمياط الجديدة

 قام "ياسر عمارة" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بجولة تفقدية مكثفة لعدد من مدارس إدارة دمياط الجديدة التعليمية للاطمئنان على سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول وذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على متابعة سير الامتحانات. 

وشملت الجولة زيارة المطبعة السرية وترأس غرفة العمليات، حيث أكد "عمارة" على وصول الأسئلة إلى جميع اللجان بانتظام وعدم وجود أي مشاكل تقنية ثم تفقد "وكيل الوزارة" سير الامتحانات في عدة مدارس، كان منها مدرسة رياض الصالحين وعمر بن عبد العزيز الثانوية للبنات مؤكدا على عدم وجود أي معوقات تعيق سير العملية الامتحانية.

" وكيل الوزارة " يتفقد سير امتحانات النقل بدمياط الجديدة

 وأضاف "عمارة" أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية لم ترصد أي مخالفات، مؤكدًا أن أسئلة الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط وطبقًا للمواصفات القياسية.

وشدد "عمارة" على أهمية تحري الدقة في تصحيح الأوراق ورصد الدرجات، مطالبًا بالالتزام بجميع اللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات كما شدد على ضرورة توفير بيئة هادئة للطلاب داخل اللجان مع منع استخدام الهواتف المحمولة.

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