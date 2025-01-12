الأحد 12 يناير 2025
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محافظات

مدير "تعليم دمياط" يتفقد سير امتحانات النقل بكفر البطيخ

ياسر عماره وكيل وزارة
ياسر عماره وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

قام "ياسر عماره" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأحد بجولة تفقدية لعدة مدارس بإدارة كفر البطيخ التعليمية لمتابعة سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول 2025/2024

وذلك بناء على تعليمات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بمتابعة سير العملية الامتحانية لصفوف النقل.

شملت الجولة متابعة المطبعة السرية بالإدارة أثناء تسليم مظاريف الأسئلة والأطمئنان علي وصول المظاريف إلى جميع اللجان بالمحافظة.

وكيل الوزارة يؤكد على عدم وجود أي معوقات تعيق سير العملية الامتحانية

 

وتفقد "وكيل الوزارة" مدرسة كفر البطيخ الإبتدائية المشتركة، مؤكدا على عدم وجود أي معوقات تعيق سير العملية الامتحانية.

رصد  مخالفتين إحداهما لمعلمة وأخرى لطالبة لتصويرهن ورق الامتحان بالتليفون المحمول

 

وأضاف "عماره" أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية رصدت مخالفتان إحداهما لمعلمة وأخرى لطالبة لتصويرهن ورق الامتحان بالتليفون المحمول، مؤكدًا أن أسئلة الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط وطبقًا للمواصفات القياسية.

وكيل الوزارة يتابع سير العملية الامتحانية بمدارس كفر البطيخ
وكيل الوزارة يتابع سير العملية الامتحانية بمدارس كفر البطيخ

 

وشدد "عماره" على أهمية تحري الدقة في تصحيح الأوراق ورصد الدرجات، مطالبًا بالالتزام بجميع اللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات. كما شدد على ضرورة توفير بيئة هادئة للطلاب داخل اللجان مع منع استخدام الهواتف المحمولة.

 

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