عيد الشرطة الـ 73.. هدايا الداخلية للمواطنين فى ذكرى ملحمة الإسماعيلية.. استخراج وثائق مجانا وتوزيع هدايا أبرزها

عيد الشرطة الذكرى الـ 73 ؛ تحرص وزارة الداخلية فى عيدها كل عام على مشاركة المواطنين احتفالاتها بذكرى ملحمة الإسماعيلية، تأكيدًا لكون الشعب المصرى جسدًا واحدًا ونسيجًا واحدًا بكافة طوائفه وأطيافه وقطاعاته، فى ذكرى 25 يناير من كل عام دأبت وزارة الداخلية على تقديم عدد من الهدايا للمواطنين بالتزامن مع هذه الذكرى.

وتزامنا مع اقتراب الذكرى الـ 73 لعيد الشرطة، تطلق وزارة الداخلية، العديد من المبادرات الاجتماعية والأنسانية.

ومن المقرر تشمل الهدايا الرمزية للمواطنين توزيع ورد وحلوى فى الشوارع وفى كافة الميادين بمحافظات الجمهورية.

كما تنظم أجهزة وزارة الداخلية عدة فعاليات فى الشوارع والميادين ضمن احتفالات عيد الشرطة، منها تجوُّل أوتوبيس مكشوف لتوزيع الهدايا على المواطنين، وتتزين الأوتوبيسات المكشوفة بالأعلام المصرية مع شعارات الشرطة المصرية فى عيدها، وتشغيل الأغانى الوطنية، ويوزع الضباط فى الشوارع والميادين الهدايا والورد والشيكولاتة على قائدى المركبات والمواطنين.

وتحرص الوزارة على ترسيخ ثوابت استراتيجية وزارة الداخلية فى تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

عيد الشرطة الـ 73

وداخل أروقة وزارة الداخلية تجرى تجهيزات على قدم وساق للاحتفال بهذه المناسبة الخالدة لمسيرة الأبطال ويستكمل جيل وراء جيل التضحية والفداء جنبا إلى جنب تطوير وتحديث منظومة العمل الشرطى بما يواكب التطورات الحديثة وتخفيف الأعباء عن المواطنين عبر إطلاق العديد من الخدمات الجماهيرية الالكترونية بالاضافة الى التوسع فى مظلة المبادرات المجتمعية.

مبادرات وزارة الداخلية المجتمعية

وأطلقت وزارة الداخلية على مدار عام 2024 مبادرات من بينها كلنا واحد - كلنا واحد فى كل مكان - قوافل متنقلة لاستخراج الوثائق بالمناطق النائية والقرى والنجوع.



مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع الغذائية

كما تحرص وزارة الداخلية على مشاركة المواطنين فى تخفيف الاعباء عبر مبادرة كلنا واحد عبر توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بتخفيضات تصل لـ 50% مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق.

كما استحدثت وزارة الداخلية، العديد من الخدمات الجماهيرية لتيسير على المواطنين سواء فى القطاعات “ المرور - الجوازات - تصاريح العمل - الاحوال المدنية - الادلة الجنائية ".

هدايا الشرطة للمواطنين فى عيد الشرطة الـ 73

ومن المقرر أن تشهد الإدارة العامة لتصاريح العمل والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بقطاع الوثائق باستخراج المستندات الشرطية مجانا للمواطنين بمناسبة عيد الشرطة.

وتحرص وزارة الداخلية على توزيع عدد من الهدايا علي المواطنين بمناسبة عيد الشرطة الـ72، واستخراج تصاريح العمل ووثائق السفر لعدد من المواطنين المتقدمين "بالمجان".

كما من المقرر أن يشهد قطاع الحماية المجتمعية، زيارات استثنائية لنزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الشرطة الذكرى الـ 73، بالاضافة الى خروج عدد من النزلاء بالأفراج الشرطى والعفو الرئاسى.

كما تقوم إدارات المرور بالمحافظات، على استخراج تراخيص السيارات لبعض المواطنين مجانا احتفالًا بهذه المناسبة.

كما يقوم قطاع الأحوال المدنية، باستخراج الوثائق مجانا لبعض المواطنين من مصدرات القطاع.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.