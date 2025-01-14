الثلاثاء 14 يناير 2025
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أخبار مصر

نقابة القراء لـ"المسلمانى": دع الخريطة كما هى ولا تحرم العالم من قوة مصرالناعمة

الإعلامي أحمد المسلماني،
الإعلامي أحمد المسلماني، فيتو
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أعلن محمد الساعاتى مستشار نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم العامة بمصر بيانا للنقابة برئاسة الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء  يناشد فيه الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الإعلامى أحمد المسلمانى إعادة خريطة القراء كما كانت، وعدم استبعاد أحد من  القراء الذين تم استبعادهم، لأن هولاء القراء هم من قامت الإذاعة على أكتافهم،  وأثروا دولة التلاوة بأصواتهم العذبة ولهم جمهورهم الذى ينتظر تلاوتهم فى خريطة الإذاعة بمصر وخارجها.

نقابة القراء تناشد "المسلمانى": دع الخريطة كما هى


وأكد الشيخ حشاد (نقيب القراء) أن استبعاد هؤلاء القراء يؤثر سلبًا على دولة التلاوة والتى هى القوة الناعمة لمصر فى العالم أجمع وليس لأحد مصلحة فى استبعادهم غير حرمان العالم من سماعهم وهذا غير وارد فى مصر التى أثرت العالم أجمع بقرائها الأعلام الذين نشروا القرآن الكريم مجودا ومرتلا فى أنحاء العالم.


 واختتم نقيب القراء: والنقابة إذ تناشدكم بما عهدناه فى سيادتكم من حب وإخلاص للوطن بالبقاء على هذه النخبة الطيبة من القراء حفاظا على دولة التلاوة المصرية.

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