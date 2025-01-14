السيسي يؤكد دعم مصر لأمن واستقرار تشاد وإدانتها الكاملة للهجوم الذي استهدف القصر الرئاسي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس محمد إدريس ديبى، رئيس جمهورية تشاد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أكد خلال الاتصال على دعم مصر لأمن واستقرار تشاد وإدانتها الكاملة للهجوم الذي استهدف مؤخرًا القصر الرئاسي في العاصمة التشادية أنجمينا، مشيدًا بالدور الذي يلعبه الرئيس ديبي في قيادة جهود بلاده للتصدي ودحر الجماعات الإرهابية، ومشددًا على دعم مصر المُستمر للخطوات التشادية في مُكافحة الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف، كما وجه السيد الرئيس التهنئة للرئيس التشادي على إجراء الانتخابات التشريعية التي عقدت مؤخرًا، وحصول حزبه على الأغلبية في الجمعية الوطنية في تشاد.

وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن الرئيس التشادي أعرب من جانبه عن تقديره البالغ لاتصال الرئيس، وللدعم المستمر الذي توليه مصر لأمن واستقرار بلاده، مشيدًا في هذا الصدد بالعلاقات الوثيقة والممتدة بين البلدين، ومؤكدًا على حرص بلاده على تطوير التعاون مع مصر في مختلف المجالات.

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