إحالة عاطل بتهمة سرقة مصوغات ومبلغ مالي بالوايلي للمحاكمة

أمرت نيابة الوايلي، إحالة عاطل متهم بسرقة مبلغ مالى ومصوغات ذهبية من داخل مسكن إحدى السيدات، وحيازة سلاح أبيض مطواه في منطقة الوايلي للمحاكمة الجنائية.

وكانت قسم شرطة الوايلي، تلقي بلاغا من سيدة يفيد سرقة مصوغات،ومبلغ مالي من داخل مسكنها.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطل له معلومات جنائية سابقة.

واعترف المتهم بارتكابه الواقعة، لمروره بأزمة مالية، وأرشد عن المبلغ المالى والمسروقات وعثر بحوزته على سلاح أبيض مطواة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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