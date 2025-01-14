المشدد 5 سنوات لعاطلين في سرقة فتاة بالإكراه في الوايلي

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهما بسرقة فتاة بالاكراه تحت تهديد السلاح في منطقة الوايلي.



وكشفت التحقيقات أن المتهمين سرقوا 4 هواتف محمول، ولاب توب ومبلغ من المجني عليها وآخرين بالطريق العام بواسطة سلاح أبيض وتحت تهديد السلاح الإكراه الواقع عليهما.



وقال المتهمون في اعترافاتهم أنهم اعتادوا علي السرقة بالإكراه والانتظار بطريق خالي من المارة مستخدمين سلاح الأبيض، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومة المجني عليهم وبث الرعب في نفسها والاستيلاء على المسروقات.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم السرقة بالإكراه وحيازة وإحراز سلاح أبيض "سكين" بدون مسوغ قانوني وفي غير الأحوال الضرورة الشخصية أو الحرفية.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من مواطنين بسرقة هواتفهم المحمول ومبلغ مالي عن طريق شخصين بالطريق العام وتهديدهم بسلاح أبيض.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي عاطلين لهما معلومات جنائية.

واعترف المتهمان بارتكاب جرائم السرقة بالإكراه وأرشدوا عن المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.