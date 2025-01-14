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حوادث

المشدد 5 سنوات لعاطلين في سرقة فتاة بالإكراه في الوايلي

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت  محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهما بسرقة فتاة بالاكراه تحت تهديد السلاح في منطقة الوايلي.


وكشفت التحقيقات أن المتهمين سرقوا 4 هواتف محمول، ولاب توب ومبلغ من المجني عليها وآخرين بالطريق العام بواسطة سلاح أبيض وتحت تهديد السلاح  الإكراه الواقع عليهما.


وقال المتهمون في اعترافاتهم أنهم اعتادوا علي السرقة بالإكراه والانتظار بطريق خالي من المارة مستخدمين سلاح الأبيض،  وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومة المجني عليهم وبث الرعب في نفسها والاستيلاء على المسروقات.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم السرقة بالإكراه وحيازة وإحراز سلاح أبيض "سكين" بدون مسوغ قانوني وفي غير الأحوال الضرورة الشخصية أو الحرفية.


وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من مواطنين بسرقة هواتفهم المحمول ومبلغ مالي عن طريق شخصين بالطريق العام وتهديدهم بسلاح أبيض.
وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي عاطلين لهما معلومات جنائية.
واعترف المتهمان بارتكاب جرائم السرقة بالإكراه وأرشدوا عن المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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محكمة جنايات القاهرة منطقة الوايلى النيابة العامة مديرية أمن القاهرة

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