بلينكن يكشف ملامح اليوم التالي لخطة ما بعد الحرب في غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء اليوم الثلاثاء: إن الولايات المتحدة تسعي لإنهاء الحرب في غزة بطريقة من شأنها تعزيز التطلعات المشروعة للإسرائيليين والدولة الفلسطينية وتضع الأساس للسلام الدائم.

وأضاف بلينكن أن علينا ضمان عدم قدرة حماس على حكم قطاع غزة، وأن تتولى السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها حكم القطاع.

وهناك هيئة تتولى حكم قطاع غزة في اليوم التالي لانتهاء الحرب، وتسلم الحكم إلى سلطة فلسطينية.

اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "مصر وقطر توصلتا إلى صيغة نهائية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة والكرة الآن في ملعب حماس وإننا نعمل على صياغة خطة تتضمن اليوم التالي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وكيفية حكم القطاع وإذا توصلنا لاتفاق بشأن غزة الآن أو بعد 20 يناير فسيكون تعبيرا عن الإطار الذي كان وضعه بايدن في مايو".

واستكمل بلينكن: أن مبادئنا كانت ألا يشكل قطاع غزة تحت حكم حماس تهديدا مستمرا لإسرائيل ووقف الحرب في القطاع.. وهدفنا كان منع اندلاع حرب إقليمية في الشرق الأوسط ومنع حزب الله من أن يشكل خطرا على تل أبيب.

وأستطرد وزير الخارجية الأمريكي: "إسرائيل تواجه وضعا غير مستدام على حدودها الشمالية وحزب الله كان يسيطر على مساحات واسعة.. ويجب ألا يؤثر الاتفاق الجديد على أمن إسرائيل أو مكانتها، ولا يمكن لأحد أن يجبر إسرائيل على قبول دولة فلسطينية تحكمها حماس أو أي منظمة أخرى متطرفة"، وذلك وفق تعبيره.

ميزان القوى في الشرق الأوسط تغير بشكل كبير

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء اليوم الثلاثاء: إن الرئيس جو بايدن اتخذ خطوات سريعة لمنع اتساع الصراع في الشرق الأوسط.

وأضاف بلينكن إن قدرات حماس العسكرية وقدرتها على حكم قطاع غزة تقوضت، وأن قوات حزب الله اللبناني تراجعت إلى شمال نهر الليطاني، وإيران فقدت القدرة على إمداد الحزب بالأسلحة.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم: إن قدرات طهران تراجعت.. إسرائيل تمكنت من تدمير الدفاعات الجوية الإيرانية.. ونظام الأسد انهار وميزان القوى في الشرق الأوسط تغير بشكل كبير لكن الأوضاع هناك لا تزال خطيرة".

وأستطرد: "النزاع بالشرق الأوسط يؤثر على قواعدنا وقواتنا في المنطقة والجماعات الإرهابية تحاول استغلال الوضع.. بإمكاننا أن نرسم واقعا جديدا في الشرق الأوسط ينعم فيه الجميع بالسلام والاستقرار".

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