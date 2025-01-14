أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة طلاب يوسف الصديق في الفيوم

أكدت تحريات البحث الجنائي في الفيوم، أن مصابي حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق بحيرة قارون السياحي بعد مدخل قرية تونس بدائرة قسم شرطة يوسف الصديق، الذي تسبب في مصرع طالبة وإصابة 12 آخرين، بينهم 9 طلاب هم

اسماء المنوفية والمصابين

وفاة اسراء سعيد محمد قاياتي، 20 سنة، طالبة بالجامعة، متأثرة بإصابتها، كما أصيب محمد عبده محمد عبد اللطيف 28 سنة باشتباه كسر بالعمود الفقري مع جروح قطعية بفروة الرأس واليد اليمنى، وروميساء سعيد محمد قاياتي 19 سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وسيد سعيد السيد 21 سنة طالب جامعي مصاب باشتباه إصابة بالعمود الفقري، وشعبان بدر محمد، 19 سنة طالب جامعي، مصاب باشتباه كسر باليد اليمنى، وخالد عيد عبدالله علي 19سنة، طالب جامعي، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وجرح قطعي بفروة الرأس، وإسلام عاطف فوزي سيد، 20سنة، طالب جامعي، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه إصابة بالحوض مع كدمات شديدة بالوجه والجانب الأيمن، واشتباه إصابة بالعمود الفقري، وعمر سعيد محمد علي، 65 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجروح متفرقة بالجسم، وخمسة آخرين مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم مجهولي الهوية والسن، ولايوجد معهم أوراق ثبوتية.

تفاصيل الحادث وقرار النيابة العامة

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق يفيد بانقلاب سيارة أجرة محملة بالركاب، بطريق بحيرة قارون السياحي بعد مدخل قرية تونس، ووجود مصابين، وانتقلت قوة من المركز وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع طالبة وإصابة 12آخرين منهم 9 طلاب كانوا في طريقهم لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما تبين وفاة طالبة تم إيداعها ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى ذاته تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وقرر انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وإعداد تقرير مفصل بحالة السيارة، ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة، وتحديد مسئولية السائق عن الحادث، وتولى التحقيق.

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