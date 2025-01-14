الثلاثاء 14 يناير 2025
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ثقافة وفنون

مركز "عبدالناصر" بالإسكندرية يحتضن أول معرض للكتب المجانية

افتتاح معرض كتابك،
افتتاح معرض كتابك، فيتو

يفتتح مركز جمال عبدالناصر الثقافي بمنطقة باكوس بالاسكندرية، التابع لصندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، يوم الخميس القادم 16 يناير في تمام الخامسة والنصف مساءً، المعرض المجاني للكتاب، والذي يُقام للمرة الأولى بالمركز، وذلك تحت عنوان ( كتابك..كتابي)، ويستمر على مدار ثلاث ايام عمل رسمية.

ويفتتح المعرض كل من الإعلامي والشاعر احمد يحيي والباحث والمؤرخ كامل رحومة اللذين سيقدمان بعد المعرض لقاء جديدا، ضمن لقاءات البيت الشهرية عن دور المقاهي الثقافية، من خلال مناقشة كتاب الأستاذ كامل رحومة المقاهي الثقافية في العالم.

 

من جانبها أكدت الباحثة مي الشيخ مدير المركز، أن المعرض مجاني من خلاله يستطيع كل شخص محب للقراءة أن يحصل على كتابين، وهو قائم على إهداءات مقدمة من عدد من المثقفين مخصوص لإقامة هذا المعرض، بهدف جعل فعل القراءة عادة حياتية يومية متمنين ان تكون تجربة المعرض تجربة معممة في جميع الأوساط الثقافية وتتعدد صورها.

مضيفة، إنه بعد افتتاح المعرض، يستأنف برنامج المركز مع لقاء جديد من لقاءات البيت الشهرية عن دور المقاهي الثقافي وتأثيره في الحركة الثقافية

ومن خلال اللقاء سيتم التطرق إلى الأدوار المختلفة التي لعبتها المقاهي الثقافية على مدار الحركة الثقافية المصرية وتجدر الإشارة إلى أن للمقاهي دورا هاما ليس فقط في مصر ولكن  انطلاقًا من النماذج التي ذكرت في مرجع المؤرخ رحومة منها دور المقاهي الثقافية في باريس والعديد من الدول على مستوى العالم

الكاتب كامل مصطفى رحومة

الكتاب صدر للكاتب كامل مصطفى رحومة عاشق دمنهور وعضو اتحاد كتاب مصر فرع النقد وعضو مجلس أمناء أوبرا دمنهور ومؤسس جمعية محبي عبدالوهاب المسيري لتنمية الفنون والآداب، له العديد من الإصدارات في مجالات متعددة من أشهرها "المسيري وثقافة المكان.. دمنهور القاهرة نيويورك وبالعكس".

"ولا واحد دمنهوري.. فلكلور وحكاوي في حب الوطن".

"نبي دمنهور.. مقاربة تاريخية لسيرة النبي إدريس".

"روافد القوة الناعمة المصرية.. البحيرة في القرن العشرين".

ويقدم اللقاء ويديره الإعلامي أحمد يحيى، وهو شاعر غنائى، ومعد برامج فى الإذاعة والتليفزيون، ورئيس لجنة اختبارات تحكيم جامعة الإسكندرية.

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اتحاد كتاب مصر التنمية الثقافية المعماري حمدي السطوحي حمدي السطوحي صندوق التنمية الثقافية عبدالوهاب المسيري مركز جمال عبدالناصر الثقافي الكاتب كامل مصطفى رحومه
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