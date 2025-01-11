مناقشة كتاب "سينما نجيب محفوظ" في متحفه غدًا

يقيم متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعمارى حمدى السطوحى، بقاعة المكتبة فى الثانية عشرة من ظهر غد الأحد الموافق 12 يناير، ندوة جديدة لمناقشة كتاب "سينما نجيب محفوظ.. الشهود المحترفون فى السبعينيات" للكاتبة والباحثة الدكتورة أمل الجمل، يناقشها الكاتبان الناقدان: كمال رمزى وسيد محمود، يدير اللقاء الكاتب الصحفى طارق الطاهر المشرف على المتحف.

الكتاب يدرس ملامح النقد فى السبعينيات من خلال تلقى النقاد لسينما نجيب محفوظ، وأبرز أبناء هذا الجيل، الذى أصبح معظمهم من عمالقة النقد المصرى بعد ذلك.

الكاتبة أمل الجمل

ويذكر أن الكاتبة والباحثة أمل الجمل، قد سبق أن صدر لها أربعة عشر كتابًا فى النقد السينمائي والأدبى، وأغلبها فى مجال الدراسات المقارنة، وقد حصدت جائزة النقد من اتحاد الكتاب عن كتابها "السينما العابرة للنوع.. حدود التوصيف والوصف"، وحصلت -كذلك- على جائزة عبد الحى أديب للسيناريو من مهرجان الإسكندرية عن سيناريو "الشبكة".

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