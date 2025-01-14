لجنة برلمانية توصي بفرض رسوم إغراق على أي واردات تضر بالصناعة الوطنية

شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب شحاتة أبو زيد، وكيل اللجنة، مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء الموجهة للحكومة ،والتي تستهدف إزالة المعوقات أمام الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج.

حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة لسياسة الإغراق

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجاهد نصار، بشأن وجود قصور في اتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة لحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة لسياسة الإغراق، التي تستهدف بعض المنتجات والسلع المحلية، وتعديل سياسة الرسوم الجمركية المفروضة عليها لحماية الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني.

توجيهات ترشيد الاستيراد للحفاظ على الصناعة الوطنية

ومن جانبها أكدت الدكتورة يمنى الشبراوي، رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار، أنه يتم التواصل مع اتحاد الصناعات وهيئة تنمية الصادرات والواردات، بناء على توجيهات وزير الاستثمار من أجل ترشيد الاستيراد.

توطين الصناعة الوطنية يساهم في زيادة معدلات التشغيل

وفي هذا الصدد، أكد النائب شحاته أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة، على أهمية العمل لأجل توطين الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن عملية التوطين تساهم في زيادة معدلات التشغيل وكذلك عمل قيمة مضافة للمنتجات المصرية.

فرض رسوم إغراق على السلع المستوردة التي تضر بالصناعة الوطنية

وأشار إلى أن لجنة الصناعة توصي في هذا الصدد بفرض رسوم إغراق على السلع المستوردة التي تضر بالصناعة الوطنية.

كما أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، مصلحة الجمارك بعمل مطابقة الواردات المستوردة طبقا للسجل الصناعي والتي تؤثر على الصناعة المحلية.

مشاكل المناطق الصناعية في المنيا

كما ناقشت لجنة الصناعة كذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبدالستار، بشأن سرعة تشغيل المصانع المتوقفة بالمنيا وعدم انشاء مصانع بديلة لاستيعاب البطالة، وعدم توصيل المرافق للمصانع بالمنيا.

وناقش اجتماع لجنة الصناعة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب عبدالعظيم، بشأن إنشاء مصانع جديدة وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلي بالمنطقة الصناعية في محافظة المنيا.

إزالة المعوقات أمام الصناعة في المنيا

وأوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة إزالة المعوقات أمام الصناعة في المنيا، وحل مشكلات المصانع المتوقفة، وكذلك حل أزمات المناطق الصناعية في المحافظة.

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