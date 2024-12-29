الأحد 29 ديسمبر 2024
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اقتصاد

مصر تخفض رسوم مكافحة الإغراق على صادرات الحديد لـ كندا

المهندس حسن الخطيب
المهندس حسن الخطيب

كشف المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،  عن جهود قطاع المعالجات التجارية خلال عام 2024 والتى جاءت كالتالى:


أولًا: تحقيقات لدعم وحماية الصناعات الوطنية


حيث قام القطاع بإجراء العديد من التحقيقات الهادفة لحماية الصناعات المحلية من الممارسات والمنافسة غير العادلة، ومن أبرزها:


- مكافحة الإغراق: شملت تحقيقات ضد الصين وتركيا في منتجات مثل الصاج المدرفل.

-  مراجعات لرسوم مكافحة الإغراق: تضمنت منتجات إطارات النقل الثقيل وعوازل الأتربة ومنتج بولي كلوريد الفينيل.

-  التدابير الوقائية: شملت دراسة شكاوى ضد الواردات من منتجات مثل السيراميك والبورسلين وإطارات التوك توك.


ثانيًا: تحقيقات لدعم الصادرات المصرية 


حيث لعب القطاع دورًا حيويًا في الدفاع عن الصادرات المصرية المستهدفة بتحقيقات المعالجات التجارية عالميًا، ومن أهم الإنجازات:
- تخفيض رسوم مكافحة الإغراق على صادرات الحديد المصرية إلى كندا من 49.5% إلى 8.6%.

-  دعم الصناعة الوطنية لإنهاء تحقيق مكافحة الإغراق ضد صادرات السجاد المصري إلى المغرب دون فرض رسوم.

- إدراج مصر ضمن قائمة الدول المستثناة من الرسوم بتحقيق الوقاية بمدغشقر ضد صادرات مصر من المنتجات الورقية.

 

تعزيز الصادرات المصرية

 واستعرض وزير الاستثمار إنجازات الوزارة ومختلف هيئاتها وقطاعاتها التابعة والهادفة لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية خلال عام 2024.

 الاستثمار تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية 

وقال الوزير: إن وزارة الاستثمار تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية. 

 

 الدولة تستهدف الوصول بالصادرات الى 145 مليار دولار سنويًّا

وأضاف الخطيب أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًّا.

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الصناعات الصادرات الصادرات المصرية والتجارة الخارجية المعالجات التجارية

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