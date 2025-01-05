وزير الإسكان يعتذر لأهل أسوان عن انقطاع المياه ويكشف السبب

قدم المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، اعتذاره للمواطنين بمحافظة أسوان بسبب انقطاع المياه على مدار الفترة الماضية، ولما لحق بهم من أضرار أو تقصير.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى للمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بديوان عام محافظةأسوان.

مناقشة اوضاع المياه فى اسوان

تناول المؤتمر مناقشة أزمة انقطاع المياه فى مناطق بمدينة أسوان، وتوضيح أسباب المشكلة والخطوات التى تمت لمعالجة الأزمة.

وقال وزير الإسكان، إن الأزمة ظهرت أثناء الصيانة لبعض الخطوط خلال فترة الشتاء وهى الفترة التى تكون أنسب لقلة الاستخدام، مما تسبب فى دخول كمية من الهواء أعاقت وصول المياه للمناطق المحرومة خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن المناطق التى تضررت هى المحمودية والصداقة وطريق السادات والإسكان المتميز،وام المياه وصلت إلى المناطق باستقرار يوم الجمعة الماضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.