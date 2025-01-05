محافظ أسوان يلغي احتفالات العيد القومى ويوجه النفقات لصالح البنية التحتية

أعلن اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، عن إلغاء احتفالات عيد أسوان القومى وتوجيه الدعم المالى المخصص للاحتفال لصالح البنية التحتية بالمحافظة.

المؤتمر الصحفى

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى للمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بديوان عام محافظةأسوان.

والذى تناول الحديث عن أزمة انقطاع المياه فى بعض مناطق مدينة أسوان، وتوضيح أسباب المشكلة والخطوات التى تمت لمعالجة الأزمة.

وأضاف محافظ أسوان، أن هذا القرار يتوافق مع قرار رئيس الوزراء بترشيد النفقات، ويقتصر الاحتفال المقرر في 15 يناير على إيقاد الشعلة بالسد العالى للتزامن مع ذكرى افتتاح السد العالى، ووضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.