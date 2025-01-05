الأحد 05 يناير 2025
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محافظات

محافظ أسوان يلغي احتفالات العيد القومى ويوجه النفقات لصالح البنية التحتية

محافظ أسوان ووزير
محافظ أسوان ووزير الاسكان

أعلن اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، عن إلغاء احتفالات عيد أسوان القومى وتوجيه الدعم المالى المخصص للاحتفال لصالح البنية التحتية بالمحافظة.

المؤتمر الصحفى 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى للمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بديوان عام محافظةأسوان.

والذى تناول الحديث عن أزمة انقطاع المياه فى بعض مناطق مدينة أسوان، وتوضيح أسباب المشكلة والخطوات التى تمت لمعالجة الأزمة.

وأضاف محافظ أسوان، أن هذا القرار يتوافق مع قرار رئيس الوزراء بترشيد النفقات، ويقتصر الاحتفال المقرر في  15 يناير على إيقاد الشعلة بالسد العالى للتزامن مع ذكرى افتتاح السد العالى، ووضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء.

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