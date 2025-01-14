تجديد حبس لصي الهواتف المحمولة في الدقي

جدد قاضي المعارضات بالجيزة حبس شخصين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقيامهما بمغافلة أحد المواطنين والإستيلاء منه على هاتفه المحمول بإستخدام دراجة نارية بدائرة قسم شرطة الدقى.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب وقائع سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه والدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية بمحافظة الجيزة لمكافحة الجريمة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

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