إحالة عاطل متهم بالاتجار في مخدر الشادو للمحاكمة الجنائية بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بإحالة عاطل متهم بالاتجار بالمواد المخدرة وبحوزته كمية من مخدر الشادو للمحاكمة الجنائية.

واعترف المتهم بالإتجار بها وترويجها بين عملائه في عدة مناطق بالجيزة، وحصوله عليها من تاجر أرشد عن هويته، وضبط بحوزته مبلغ مالى من حصيلة ترويج المخدر، وهاتف محمول للتواصل مع عملائه.

القبض على المتهم بالجيزة

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة تفيد تردد عاطل على عدد من متعاطي المواد المخدرة في عدة مناطق وتورطه في الإتجار بالمخدرات.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم رصد تحركات المتهم وإعداد كمين له ليتمكن رجال المباحث من الإيقاع به والقبض عليه وبحوزته كمية من مخدر الشادو قبل ترويجها بين عملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وحرر محضرًا بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

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