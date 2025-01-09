أبرز الملفات على طاولة اجتماع اتحاد الصحفيين العرب المقبل

يعقد اتحاد الصحفيين العرب اجتماعات مهمة للمكتب الدائم والأمانة العامة فى دبي فى الفترة من 12 إلى 16 يناير الجاري.



شهداء الصحافة في فلسطين ولبنان

وقالت الأمانة العامة للاتحاد:" يأتي ذلك فى وقت تواجه فيه الصحافة العربية تحديات مهمة مع سقوط أكبر عدد من شهداء الصحافة فى فلسطين ولبنان، كما تواجه منطقتنا ودولنا العربية التحديات الأخطر فى تاريخها الحديث".

٦٠ عامًا على تأسيس الاتحاد

ويناقش الاتحاد خلال الاجتماعات برئاسة مؤيد اللامي رئيس الاتحاد قضايا مهمة، على رأسها التجهيز لاحتفالية كبرى بمناسبة مرور 60 عامًا على إنشاء الاتحاد كأحد قرارات القمة العربية الطارئة بالإسكندرية وبدعوة من مصر عام 1964 لدعم فلسطين، وتقام الاحتفالية مع افتتاح المقر الجديد للاتحاد بشارع عبد الخالق ثروت بوسط القاهرة والذي يتم تجهيزه حاليًا.

ووجه الاتحاد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية لتخصيص المقر الجديد ودعم الاتحاد فى مسيرة عمله.

ويناقش الاتحاد الذي يضم فى عضويته كل نقابات وجمعيات وهيئات واتحادات الصحافة والإعلام بالوطن العربي ما تواجهه المنطقة من تحديات جسيمة تستهدف الدول العربية، ودور الصحافة والإعلام فى الدفاع عن القضايا العربية ووحدة الصف العربي ومواجهة المؤامرات التي تستهدف الدول العربية وتقارير المنظمات المشبوهة التي تستهدف الأوضاع الداخلية بالدول العربية، كما سيناقش الاتحاد أوضاع الصحفيين فى عدد من البلدان العربية التي تعاني من أوضاع غير مستقرة بسبب النزاعات الداخلية ما تسبب بعدم إمكانية التواصل نقابيًا مع الاتحاد بسبب تلك الأوضاع وعدم توفر البيئة الآمنة والمهنية لتكون تلك النقابات والاتحادات بمستوى الطموح.

كما سيبحث الاتحاد الطلبات المقدمة من منظمات صحفية غير منضوية بالاتحاد وتعاني بلدانها أيضا أوضاعًا غير مناسبة للعمل الصحفي بسبب التغييرات الحاصلة فى منطقتنا العربية مؤخرًا.

دور الصحافة في فضح جرائم الاحتلال

كما يناقش الدور المهم للصحافة والإعلام فى فضح جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي فى غزة ولبنان واليمن وسوريا، والتي نتج عنها سقوط أكبر عدد من شهداء الصحافة عام 2024 فى تاريخ العالم.

ويناقش الاتحاد أيضا كيفية دعم وحماية الصحفيين خاصة فى فلسطين واستكمال إعداد ملف جرائم الاحتلال بحق الصحفيين للجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية لمقاضاة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه التي لا تسقط بالتقادم، وكذلك توفير كل سبل الدعم للزملاء الصحفيين فى فلسطين واستمرار وسائل الإعلام العربية فى القيام بدورها لفضح الجرائم الإسرائيلية أمام الرأي العام العالمي.

جدول أعمال اجتماع الصحفيين العرب في دبي

كما يتضمن جدول أعمال الاتحاد مناقشة التحديات المهمة التي تواجه العمل الصحفي والإعلامي حاليًا، وتدريب الصحفيين والإعلاميين وضمان وجود قوانين تدعم حرية العمل الصحفي والإعلامي لضمان تعبيرها عن قضايا الوطن العربي والمواطنين والدفاع عنها.

ووجه اتحاد الصحفيين العرب الشكر لجمعية الصحفيين بالإمارات برئاسة فضيلة المعيني على دعوتها واستضافتها لهذا الاجتماع فى هذا التوقيت المهم.

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