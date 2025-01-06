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خارج الحدود

اتحاد الصحفيين العرب: قرار السلطة الفلسطينية بإغلاق مكتب الجزيرة يتناغم مع إسرائيل

قناة الجزيرة، فيتو
قناة الجزيرة، فيتو

 طالب الاتحاد العام للصحفيين العرب، اليوم الاثنين، السلطة الفلسطينية بالعدول عن قرارها بإغلاق مكتب الجزيرة في الضفة الغربية.

وفي السياق ذاته قال الاتحاد العام للصحفيين العرب: إن  قرار السلطة الفلسطينية يتماشى مع ممارسات الاحتلال الصهيوني ضد طواقم الجزيرة. 

وأضاف الاتحاد العام للصحفيين العرب، أن  قرار السلطة الفلسطينية يتناغم مع قرار إسرائيل إغلاق مكتب الجزيرة في رام الله، مشيرا الي أن  قرار السلطة الفلسطينية يخدم استمرار العدوان الصهيوني على غزة واستهداف الصحفيين. 

وقال الاتحاد العام للصحفيين العرب: “نطالب السلطة الفلسطينية بالسماح لقناة  الجزيرة بالتغطية الحرة لأحداث الضفة”.
 

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الاحتلال الصهيوني الاتحاد العام للصحفيين العرب العدوان الصهيوني على غزة الضفة الغربية فلسطين العدوان الصهيوني

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