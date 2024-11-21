برقية شكر من اتحاد الصحفيين العرب للرئيس ودعوته لرعاية احتفالية العيد الستين

بعث رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، برقية شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة تسلمهم مقر الاتحاد الجديد بوسط القاهرة،

المقر الجديد لاتحاد الصحفيين العرب

أكد فيها تقدير المجلس الرئيس لحرصه على دعم الصحافة والاعلام، ووجه له الدعوة لرعاية الاحتفالية الكبرى بمرور ٦٠ عاما على انشاء الاتحاد كأحد قرارات القمة العربية الطارئة بالإسكندرية عام ١٩٦٤، وهو ما يؤكد حرص مصر على دعم التعاون الإعلامي العربي، من بلد الحضارة والثقافة والسياسة،مضيفًا أن الاتحاد الذي يضم في عضويته كل نقابات وهيئات وجمعيات الصحافة والإعلام بكل الدول العربية سيقوم بدوره في الدفاع عن القضايا العربية ووحدة الصف العربي ومواجهة المنظمات الأجنبية التي تحاول النيل من مواقف الدول العربية.

الدور المحوري لمصر



وأشاد اللامى بالدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس السيسي في الدفاع عن كافة قضايا الأمة العربية، واثنى على مواقفه ودعوته الدائمة لوحدة الصف وتعزيز التضامن العربي ويعتبره نهجًا استراتيجيًا أصيلًا.

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