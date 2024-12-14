أكثر انتشارًا بين الرجال، أعراض وأسباب الإصابة بسرطان القولون والمستقيم

يبدأ سرطان القولون والمستقيم، عندما تنمو الخلايا التي تبطن القولون أو المستقيم بشكل خارج عن السيطرة، وهو السبب الثالث الرئيسي لوفيات السرطان بين الرجال والنساء، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

ويُطلق على القولون أيضًا اسم الأمعاء الغليظة، وهي جزء من الجهاز الهضمي، حيث يمتص القولون الماء والعناصر الغذائية من الطعام بعد انتقاله عبر المعدة والأمعاء الدقيقة، ويتم تخزين النفايات الصلبة (البراز) في القولون قبل انتقالها إلى المستقيم، ويحمل هذا الأنبوب الذي يبلغ طوله 8 بوصات النفايات حتى تخرج من الجسم عبر فتحة الشرج.

معظم سرطانات القولون والمستقيم هي أورام "صامتة"، حيث تنمو ببطء، ولا يلاحظ معظم مالمرضي أي أعراض حتى تصبح كبيرة، ولكن يمكن اتخاذ بعض الخطوات لمنع سرطان القولون والمستقيم، ويمكن علاجه إذا اكتشفته مبكرًا، ومن المهم إجراء فحوصات فحص منتظمة لاكتشاف السرطان أو المناطق السرطانية السابقة، خاصة إذا كان لدي المريض خطر كبير للإصابة به.

أنواع سرطان القولون والمستقيم

هناك عدة أنواع من سرطان القولون والمستقيم، بناءً على مكان بدايته.

سرطان الغدة الدرقية، وهو النوع الأكثر شيوعًا، ويشكل 96% من الحالات، ويبدأ في الخلايا التي تفرز المخاط في القولون والمستقيم.

الورم الكارسينويدي، ويبدأ في الخلايا التي تفرز الهرمونات.

الورم النسيجي المعدي المعوي، ويتكون في الخلايا الموجودة في جدار القولون والتي تخبر عضلات الجهاز الهضمي بتحريك الطعام أو السوائل.

الورم اللمفاوي، وهو سرطان يصيب خلايا الجهاز المناعي.

الورم اللحمي، ويبدأ في الأنسجة الضامة مثل الأوعية الدموية أو طبقات العضلات.

أسباب سرطان القولون والمستقيم

تبدأ جميع سرطانات القولون والمستقيم تقريبًا على شكل ورم حميد، وهو نمو على السطح الداخلي للقولون، وعادةً ما لا تكون الأورام الحميدة نفسها سرطانية.

تشمل أكثر أنواع الأورام الحميدة شيوعًا في القولون والمستقيم ما يلي:

الأورام الحميدة المفرطة التنسج والالتهابية، وعادةً لا تحمل هذه الأورام الحميدة المفرطة التنسج فرصة للإصابة بالسرطان، ولكن الأورام الحميدة المفرطة التنسج الكبيرة، وخاصة على الجانب الأيمن من القولون، يمكن أن تشكل مشكلة.

الأورام الحميدة الغدية أو الأورام الحميدة الغدية، وهذه الأورام سرطانية، وإذا تركت بمفردها، فقد تتحول إلى سرطان القولون.

قد يبدأ سرطان القولون والمستقيم أيضًا في منطقة من الخلايا غير الطبيعية، تسمى خلل التنسج، في بطانة القولون أو المستقيم.

عوامل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم

يمكن لأي شخص أن يصاب بسرطان القولون والمستقيم، وتبلغ فرصة الإصابة بسرطان القولون والمستقيم مدى الحياة 1 من 22 للرجال و1 من 24 للنساء.

وتشمل الأشياء التي يمكن أن تزيد من فرص الإصابة به ما يلي:

تاريخ شخصي أو عائلي للإصابة بسرطان القولون والمستقيم أو الزوائد اللحمية

نظام غذائي يحتوي على الكثير من اللحوم الحمراء والمصنعة

مرض التهاب الأمعاء مثل مرض كرون أو التهاب القولون التقرحي

الحالات التي تنتقل عبر العائلة، مثل داء السلائل الغدي العائلي (FAP) وسرطان القولون الوراثي غير السلائلي (HNPCC)

السمنة

التدخين

قلة النشاط

الإفراط في تناول الكحول

مرض السكري من النوع 2

سرطان الثدي

سرطان المبيض أو الرحم الذي تم تشخيصه قبل سن الخمسين

قد تكون الزوائد اللحمية أكثر عرضة لاحتواء السرطان أو تحمل فرصة أعلى للإصابة بالسرطان إذا:

كان حجمها أكبر من سنتيمتر واحد

كان لديك أكثر من اثنين

تظهر علامات خلل التنسج

أعراض سرطان القولون والمستقيم

قد لا يلاحظ المريض أي علامات لسرطان القولون والمستقيم، وعندما يعاني منها، فقد تشمل:

تغيير في عادات الأمعاء لا يختفي، مثل الإمساك أو الإسهال

الشعور بأن أمعائك لم تفرغ تمامًا بعد التبرز

نزيف من المستقيم

دم على البراز أو فيه

براز أضيق أو أرق من المعتاد

انزعاج في البطن

تقلصات في المعدة

فقدان الوزن بدون سبب واضح

عدد منخفض بشكل غير عادي من خلايا الدم الحمراء (فقر الدم)

ضعف أو تعب

وجود كتلة في البطن أو المستقيم

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