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الجيزة تطلق منفذًا لبيع الخضراوات والفواكه بسعر الجملة بالسادس من أكتوبر (صور)

منفذا لبيع الخضراوات
منفذا لبيع الخضراوات والفواكه
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 افتتحت محافظة الجيزة منفذا جديدا لتوفير الخضر والفاكهة التجزئة بسعر الجملة في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء المنافذ السلعية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمحاربة الغلاء وتحت رعاية المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

نسب التخفيض بمنفذ ٦ أكتوبر الجديد
 

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المنفذ والذى يعرض خدماته يوميا بسوق الجملة  بالسادس من أكتوبر يلبى إحتياجات المواطنين من الخضروات والفواكه التجزئة بنفس سعر الجملة لرفع العبء عن كاهل المواطنين حيث تتراوح نسب التخفيض به ما بين ١٥ إلى ٢٠ % عن سعر الأسواق العامة. 

 

وأضاف المحافظ إلى أنه روعى توفير المحاصيل الموسمية والتى تشهد إقبال من المواطنين بكميات تكفى الطلب المتزايد عليها. 
 

وشدد محافظ الجيزة على رئيس جهاز سوق الجملة  بضرورة المتابعة الدورية لضمان انتظام العمل بالسوق وتوافر المعروض من السلع بصورة مستمرة.

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المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار عادل النجار محافظ الجيزة مبادرة رئيس الجمهورية محافظة الجيزة محافظ الجيزة

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