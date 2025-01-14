الجيزة تفتتح مركزًا للسيطرة على الطوارئ لتعزيز الأمن والسلامة

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن افتتاح مركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

يهدف هذا المركز الجديد إلى دعم جهود الدولة في مجال الأمن والحماية المدنية، حيث سيساهم في تقليل زمن الاستجابة للطوارئ والحوادث، وتحسين إدارة الأزمات والكوارث، كما سيوفر منصة متكاملة للتعاون بين مختلف الجهات المعنية، مما يساهم في اتخاذ قرارات سريعة وفعالة في حالات الطوارئ.

أهمية مركز السيطرة على الطوارئ

يساهم المركز في حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة من خلال الاستجابة السريعة للطوارئ والحوادث، ويوفر منصة للتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الحكومية المعنية بالطوارئ، وايضا يستخدم المركز أحدث التقنيات لتسهيل عملية التواصل والمتابعة، وتحسين كفاءة العمل، ويساهم في تقليل الخسائر الاقتصادية والمادية الناتجة عن الحوادث والكوارث.



ويعمل المركز على مدار الساعة لمتابعة الأحداث الجارية، والتعامل مع البلاغات الواردة، وتوجيه فرق الإنقاذ والطوارئ إلى مواقع الحوادث، كما يقوم المركز بجمع وتحليل البيانات المتعلقة بالطوارئ، وتقديم تقارير دورية عن الأداء.

وتم تكليف سماح محمد عفيفي بإدارة المركز، بالإضافة إلى فريق عمل متخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونظم الإدارة.

وأكد محافظ الجيزة أن إنشاء هذا المركز يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بسلامة المواطنين، وتعزيز جاهزية الدولة للتعامل مع أي طارئ. كما أكد على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.