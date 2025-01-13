الإثنين 13 يناير 2025
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أخبار مصر

استبعاد مراقب ونقله لإدارة الواحات لاصطحابه محمول داخل لجنة امتحان بالجيزة

مدير تعليم الجيزة
مدير تعليم الجيزة

أصدر سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة قرارًا حازمًا باستبعاد أحد مراقبي اللجان الامتحانية وتحويله إلى إدارة الواحات التعليمية.

جاء هذا القرار بعد ضبط المراقب وهو يحمل هاتفًا محمولًا داخل لجنة الامتحانات، وهو ما يعد مخالفة صريحة للتعليمات الصادرة عن الوزارة.


وتعتبر هذه الخطوة رسالة واضحة من مديرية التربية والتعليم بالجيزة بأنها لن تتهاون مع أي مخالفات، وأنها ستطبق القانون على الجميع دون استثناء. كما تؤكد على أهمية الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعملية الامتحانية، والحفاظ على نزاهة وشفافية هذه العملية.

بناء منظومة تعليمية قوية
 

وأكد عطية أن هذا الإجراء يهدف إلى بناء منظومة تعليمية قوية تعتمد على الانضباط والالتزام، وتوفر بيئة تعليمية مناسبة لجميع الطلاب. كما يساهم في ترسيخ مبدأ المساواة بين جميع الطلاب، وضمان حصول كل طالب على فرص متساوية للنجاح.


في الوقت نفسه، أشادت مديرية التربية والتعليم بجهود الغالبية العظمى من العاملين في العملية التعليمية، الذين يلتزمون بواجباتهم على أكمل وجه، ويعملون بجد وإخلاص من أجل مستقبل أبنائنا.
 

ووجهت المديرية دعوة إلى جميع العاملين في العملية التعليمية إلى الالتزام التام باللوائح والقوانين، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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