كواليس حديث ليفاندوفسكي لإقناع أراوخو بالاستمرار مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، يحاول إقناع زميله رونالد أراوخو، بالبقاء مع الفريق الكتالوني حتى نهاية الموسم.

وارتبط أراوخو بالانتقال إلى يوفنتوس خلال الميركاتو الشتوي الجاري حاليًّا.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد أبلغ أراوخو زملاءه في غرفة تبديل الملابس برغبته في الرحيل مستفيدًا من العروض التي تلقاها، خاصة من يوفنتوس.



وكشفت الصحيفة أن بعد انتهاء مباراة نهائي السوبر الإسباني التي توج بها برشلونة وشهدت مشاركة أراوخو، اقترب ليفا من أراوخو أثناء الاحتفالات، وقال له: "يجب أن تبقى يا رونالد!".

وقد التقطت كاميرات قناة "موفيستار" هذا الحوار، حيث ظهر ليفاندوفسكي مبتسمًا وهو يضع ذراعه حول زميله، داعيًا إياه للبقاء مع الفريق حتى نهاية الموسم على الأقل، ثم التفكير في الرحيل خلال الصيف، مضيفًا: "الآن ستلعب".

ويرتبط أراوخو بعقد مع نادي برشلونة حتى صيف 2026، لكن ما تزال مفاوضات التجديد معه متعثرة.

وتوج برشلونة بطلا لكأس السوبر الإسباني بعدما حسم مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد بنتيجة 5-2 في السعودية.

أهداف مباراة ريال مدريد ضد برشلونة



سجل كيليان مبابي الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 4.

فيما سجل لامين يامال هدف التعادل لبرشلونة في مرمى ريال مدريد بالدقيقة 22، ثم سجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 36.

بينما أحرز رافينيا الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 40، ثم سجل بالدي الهدف الرابع في الدقيقة 45+9.

بعدها سجل برشلونة الهدف الخامس عن طريق رافينيا في مرمى ريال مدريد، ثم سجل رودريجو الهدف الثاني لريال مدريد في مرمى برشلونة، بالدقيقة 60.

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