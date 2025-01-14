وزير التعليم العالي: البكالوريا تمنح الخريج ما يحتاجه من أجل الدخول لسوق العمل بكفاءة

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية عقد الحوار المجتمعي في تطوير سياسة تعليمية معاصرة في مصر.



شهادة البكالوريا المصرية

وأضاف وزير التعليم العالي: حريصون على التكامل دائما ما بين التعليم الجامعي وما قبل الجامعي، مؤكدا على أن أهمية الرؤية المشتركة تبدأ من احتياجات سوق العمل وهو الهدف من هذا التكامل والرؤية المشتركة للأطراف المعنية بالعملية التعليمية في مصر

وأوضح أن البكالوريا المصرية تمنح الخريج ما يحتاجه من أجل الدخول إلى سوق العمل بكفاءة، وأن وزارة التعليم العالي تعمل على برامج متكاملة لإعداد طالب مؤهل لسوق العمل

نظام شهادة البكالوريا المصرية

وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، سلسلة جلسات الحوار المجتمعي، التي تستمر على مدار عدة أيام، بمشاركة مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظمة التعليمية لطرح النقاش حول مقترح نظام "شهادة البكالوريا المصرية ".

ومن المقرر أن تستهل سلسلة جلسات الحوار المجتمعي اليوم، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

حيث تنطلق الفعاليات اليوم بعقد لقاء مع عدد من الخبراء والمتخصصين في ملف التعليم قبل الجامعي، كما سيتم عقد لقاء مع مجالس الأمناء والأباء والمعلمين على مستوى الجمهورية للاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات حول نظام شهادة البكالوريا المصرية.

نظام شهادة البكالوريا المصرية

وتستهدف سلسلة لقاءات الحوار المجتمعي إلى الاستماع لمختلف الرؤى حول التفاصيل الخاصة بمقترح شهادة البكالوريا المصرية وما تتضمنه من خفض لعدد المواد الدراسية مما يخفف العبء عن كاهل الأسر المصرية، فضلا عن المسارات المختلفة التي يختار من بينها الطالب، بالإضافة إلى مناقشة القواعد العامة لمجموع الدرجات، والمحاولات المتعددة لدخول الامتحان في المواد المختلفة.

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