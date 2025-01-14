نائب رئيس مجلس الوزراء: التوافق الوطني على نظام البكالوريا المطروح مهم جدا

قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إن ملف المرحلة الثانوية من الملفات المهمة لدى الدولة المصرية.

شهادة البكالوريا المصرية

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن التوافق الوطني على نظام البكالوريا المطروح مهم جدا، وأن شهادة البكالوريا تتكون من مرحلتين التمهيدية والرئيسية.

وأوضح أن النظام الجديد نظام مقترح ولدينا فرصة لمناقشته مع كافة الأطراف، مؤكدا أنه لابد أن تكون كافة أطراف العملية التعليمية جزءا من هذا الحوار.

نظام شهادة البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة

وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، سلسلة جلسات الحوار المجتمعي، التي تستمر على مدار عدة أيام، بمشاركة مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظمة التعليمية لطرح النقاش حول مقترح نظام "شهادة البكالوريا المصرية ".

ومن المقرر أن تستهل سلسلة جلسات الحوار المجتمعي اليوم، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث تنطلق الفعاليات اليوم بعقد لقاء مع عدد من الخبراء والمتخصصين في ملف التعليم قبل الجامعي، كما سيتم عقد لقاء مع مجالس الأمناء والأباء والمعلمين على مستوى الجمهورية للاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات حول نظام شهادة البكالوريا المصرية.

نظام شهادة البكالوريا المصرية

وتستهدف سلسلة لقاءات الحوار المجتمعي إلى الاستماع لمختلف الرؤى حول التفاصيل الخاصة بمقترح شهادة البكالوريا المصرية وما تتضمنه من خفض لعدد المواد الدراسية مما يخفف العبء عن كاهل الأسر المصرية، فضلا عن المسارات المختلفة التي يختار من بينها الطالب، بالإضافة إلى مناقشة القواعد العامة لمجموع الدرجات، والمحاولات المتعددة لدخول الامتحان في المواد المختلفة.

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