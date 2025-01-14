الثلاثاء 14 يناير 2025
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أخبار مصر

انطلاق جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة نظام البكالوريا كبديل للثانوية العامة

محمد عبد اللطيف وزير
محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

 يعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، جلسات الحوار المجتمعي الذي يهدف لمناقشة نظام البكالوريا المصرية (بديل الثانوية العامة)، بحضور عدد كبير من الخبراء والمتخصصين.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التفاصيل الكاملة لنظام البكالوريا المصرية لجميع المراحل التعليمية.

 

نظام البكالوريا المصرية

 وقدم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نظام شهادة البكالوريا المصرية كبديل للثانوية العامة، والمقرر تطبيقه بدءًا من الصف الأول الثانوي العام المقبل.

 

عرض نظام شهادة البكالوريا المصرية كبديل للثانوية العامة 

  • يهدف النظام إلى:
    • تنمية المهارات الفكرية والنقدية.
    • التعلم متعدد التخصصات.
    • التقييم المستمر وتقسيم المواد على عامين.
    • الاعتراف الدولي بفرص متعددة للطلاب.

 

هيكل النظام الجديد لـ شهادة البكالوريا المصرية كبديل للثانوية العامة 

  • المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي):
    • مواد أساسية تشمل: التربية الدينية، اللغة العربية، التاريخ المصري، الرياضيات، العلوم المتكاملة، الفلسفة والمنطق، واللغة الأجنبية الأولى.
    • مواد إضافية خارج المجموع: اللغة الأجنبية الثانية، البرمجة، وعلوم الحاسب.
  • المرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي):
    • مواد أساسية: اللغة العربية، التاريخ المصري، واللغة الأجنبية الأولى.
    • مواد تخصصية حسب المسار الذي يختاره الطالب:
      • الطب وعلوم الحياة.
      • الهندسة وعلوم الحساب.
      • الأعمال.
      • الآداب والفنون.

 

تفاصيل شهادة البكالوريا المصرية كبديل للثانوية العامة 

  • فرص امتحان متعددة سنويًا برسوم 500 جنيه للمحاولة الثانية وما بعدها.
  • درجات المواد تُحتسب من 100 درجة لكل مادة، والمجموع النهائي بجمع درجات المواد السبع.
  • يمكن للطالب إعادة الامتحان لتحسين الدرجات، وترسل جميع المحاولات لمكتب التنسيق.

 

توجيهات رئيس الوزراء بشأن شهادة البكالوريا المصرية كبديل للثانوية العامة 

  • مناقشة آليات التنفيذ في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية.
  • التوافق على صيغة نهائية تُطرح للحوار المجتمعي قبل بدء التطبيق

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