السبت 11 يناير 2025
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أخبار مصر

التعليم تكشف نسبة الزيادة بموازنة الوزارة في العام المقبل بسبب نظام البكالوريا (فيديو)

الدكتور أيمن بهاء
الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، فيتو

توقع الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، زيادة موازنة التعليم العام المقبل بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30% مقارنة بالعام الحالي، مع تطبيق نظام البكالوريا.

 

رسوم امتحانات الإعادة في نظام البكالوريا



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون": "رسوم الـ500 جنيه المقرر تحصيلها من طالب البكالوريا حال طلب الإعادة أو تحسين المستوى هي نتيجة فعلية لتكلفة الامتحان، التكلفة متعلقة بالورق والامتحانات والمراقبين والنقل والطيران والحراسة والشرطة".

 

زيادة موازنة التربية والتعليم

وتابع: "ما تم تحديده في زيادة موازنة التربية والتعليم العام المقبل هي تقديرية ولو الدولة رأت أنها تتحملها هي وشأنها، وكل من هو معفى من رسوم الدراسة هو معفى من رسوم إعادة الامتحان طبقا للقانون".

واختتم: "رسوم الـ500 جنيه قرار مطروح للمناقشة وإذا كان مخالفا للدستور والقانون لن نطبقه، وهدفنا عدم لجوء الناس للدروس الخصوصية".

 

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