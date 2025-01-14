اعدموني علشان ارتاح، اعترافات صادمة للمتهم بقتل زوجته في عين شمس

أدلى عامل متهم بقتل زوجته بشارع التحرير في عين شمس، باعترافات تفصيلية أمام نيابة عين شمس .

وقال المتهم إنه اثناء تناول زوجته وجبة الإفطار عقب أذان المغرب كونها كانت صائمة في ذلك الوقت وأثناء جلوسه معها تجاذبا أطراف الحديث ولم تفعل له شيئا.



وأضاف المتهم أن زوجته الراحلة “كانت ونعم السيدة ولا يعرف كيف ذبحها بالسكين الذي كانت تقطع به السلطة”، وظل يبكي بكاء شديدا ودخل في حالة انهيار قائلا " اعدموني علشان ارتاح ".



وقال الشهود: إن المتهم يعمل حارس لأحد العقارات ويوم الواقعة وعقب صلاة المغرب خرجوا على أصوات نواح وبكاء وصراخ ليفاجأوا بأن المتهم قتل زوجته أثناء تناولها وجبة الإفطار عقب أذان المغرب حيث كانت صائمة في ذلك اليوم.



وأضاف الشهود أن المتهم يعاني من مرض نفسي وشاهدوه يجلس بجوار جثة زوجته ممسكًا بالسلاح ويبكي ويهذي بكلمات غير مفهومة.

وكانت مباحث قسم شرطة عين شمس تلقت بلاغًا من الأهالي، يفيد بنشوب مشاجرة بين زوجين بدائرة القسم ومقتل الزوجة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ.

وبالفحص عثر على جثة سيدة ترتدي كامل ملابسها بها طعنتان، وتبين أن زوجها وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية بينهما.



عقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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