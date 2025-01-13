الإثنين 13 يناير 2025
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حوادث

تجديد حبس عامل بتهمة قتل زوجته في عين شمس

محكمة،فيتو
محكمة،فيتو

 قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس تجديد حبس عامل بتهمة قتل زوجته بشارع التحرير في عين شمس، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وقال الشهود: إن المتهم يعمل بوابًا في أحد العقارات ويوم الواقعة وعقب صلاة المغرب خرجوا على أصوات نواح وبكاء وصراخ ليفاجئوا بأن المتهم قتل زوجته أثناء تناولها وجبة الإفطار عقب أذان المغرب حيث كانت صائمة في ذلك اليوم.

وأضاف الشهود أن المتهم يعاني من مرض نفسي وشاهدوه يجلس بجوار جثة زوجته ممسكًا بالسلاح ويبكي ويهذي بكلمات غير مفهومة.

 

وكانت مباحث قسم شرطة عين شمس تلقت بلاغًا من الأهالي، يفيد بنشوب مشاجرة بين زوجين بدائرة القسم ومصرع الزوجة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ.

وبالفحص عثر على جثة سيدة ترتدي كامل ملابسها بها طعنتان، وتبين أن زوجها وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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محكمة جنح عين شمس عين شمس قسم شرطة عين شمس النيابة العامة

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