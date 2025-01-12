فحص طبي شامل لجميع لاعبي الجمباز بالبحيرة

قامت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة بالفحص الطبي الشامل للاعبين الجمباز بالمحافظة، وذلك بوحدة الطب الرياضى تحت إشراف الإدارة المركزية للطب الرياضي وبحضور الدكتور إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة وطبقا لتوجيهات وتعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالاهتمام بالملف الطبي للاعبين على مستوى الجمهورية.

عمل قاعدة بيانات متكاملة للناشئين من سن خمس سنوات

شارك بالفحص أطباء متخصصون من الإدارة المركزية للطب الرياضي، حيث تم عمل قاعدة بيانات متكاملة للناشئين من سن خمس سنوات وحتى سن البطولة وذلك بعمل الفحص في وحدة الطب الرياضى بدمنهور ويشمل عمل سجل طبي متكامل لكل لاعب، حيث يتم عمل فحص ورسم للقلب علاوة على إجراء كل التحاليل الطبية والقياسات البدنية من طول ووزن وتقييم للقوى العضلية للتأكد من سلامة كل الممارسين للرياضة في نوادي دمنهور.

وحدة الطب الرياضى بدمنهور أصبحت بمثابة تجربة ناجحة



أكد دكتور إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، أن الفحص يهدف أيضا لتعميق مفاهيم أن صحة وسلامة الرياضي هي مسؤولية مجتمعية متكاملة بين كل القطاعات تبدأ من وعي أولياء الأمور وقطاعات الصحة ومقدمي الخدمة الطبية من القطاع الحكومي والخاص،مشيرا أن وحدة الطب الرياضى بدمنهور أصبحت بمثابة تجربة ناجحة بين وحدات الطب الرياضى على مستوى الجمهورية، وتم تصنيفه ضمن مراكز متقدمة بين أمثاله من المراكز الرياضية المتخصصة، مما دفع الكثيرين إلى المطالبة بتكرار التجربة فى عدد من المراكز الأخرى بالمحافظة خاصة أن الوحدة لا تخدم اللاعبين فقط، بل تقدم الدعم الطبي لكثير من المواطنين الذين يحتاجون إلى علاج طبيعى.

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