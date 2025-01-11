وكيل تعليم البحيرة يتابع سير الامتحانات بعدد من مدارس إدارة دمنهور التعليمية (صور)

قام يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، بجولة ميدانية، على عدد من مدارس إدارة بندر دمنهور التعليمية لمتابعة سير الامتحانات والاطمئنان على توافر كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الانضباط والاستقرار داخل اللجان، في أولى أيام امتحانات النقل للفصل الدراسى الأول لسنوات النقل بمراحل التعليم الابتدائى والإعدادى والثانوي عن العام الدراسى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.

تفقد الامتحانات بالملك فيصل الإعدادية بنين ومعاذ بن جبل الثانوية بنات

حيث تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، مدارس الشهيد احمد عفت الاعدادية بنات والملك فيصل الإعدادية بنين ومعاذ بن جبل الثانوية بنات والسيدة خديجة الابتدائية واحمد محرم الاعدادية بنين.

توافر التهوية والإضاءة الجيدة داخل اللجان وتوفير المناخ اللازم لسير الامتحانات

تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، الالتزام بتنفيذ كافة التعليمات وتطبيق القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وتحقق الانضباط والنظام داخل اللجان، وتوافر التهوية والإضاءة الجيدة داخل اللجان وتوفير المناخ اللازم لسير الامتحانات بصورة جيدة يتيح للطلاب ويمكنهم من داء الامتحانات بسهولة ويسر، مع التزام جميع الملاحظين والمراقبين العاملين باللجان الامتحانية وجميع الطلاب بعدم اصطحاب أي أجهزة المحمول.

انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية

كما قام وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، بمتابعة أعمال الكنترول التى تتم بالمدارس والتشكيل وفق الموانع وكشوف الرصد، موجها بالبدء فور انتهاء امتحان كل يوم فى اعمال التصحيح مع المراجعة ومراعاة تحرى الدقة لضمان حصول كل طالب على حقة، وذلك بالتزامن مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية، وربطها بغرف فرعية مماثلة بجميع الادارات التعليمية للوقوف على مدارس الساعة على انتظام سير الامتحانات، وحل أي مشكلة تطرأ على الفور.

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