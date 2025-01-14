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رياضة

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الرباعي الأفريقي

ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الرباعي الأفريقي

ترتيب الدوري المصري، يتصدر النادي الأهلي قمة جدول الدوري المصري قبل ختام الجولة الثامنة المقرر استكمالها غدا الأربعاء وبعد غد الخميس بمباريات الرباعي الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري المشاركون بالبطولات الأفريقية هذا الموسم.

وتأهل الأهلي والزمالك وبيراميدز للدور ربع النهائي للبطولات الأفريقية بعد مواجهات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة فيما ينتظر المصري الجولة السادسة لحسم الصعود بالكونفدرالية.

والتي الأهلي مع ستاد أبيدجان السبت الماضي وانتهت المباراة بفوز الأحمر 3-1، وفاز بيراميدز على ساجرادا 1-0 في نفس اليوم بدوري الأبطال، كما فاز الزمالك على بلاك بولز 3-1، فيما تعادل المصري مع إنيمبا 1-1 خارج ملعبه.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة غدًا الأربعاء، فيما يلتقي الزمالك مع حرس الحدود يوم الخميس المقبل بالجولة الثامنة للدوري المصري.

المباريات المتبقية من الجولة الثامنة للدوري المصري

الأربعاء 15 يناير

بيراميدز ضد غزل المحلة - 4 مساءً - استاد الدفاع الجوي
الأهلي ضد الجونة  - 7 مساءً -  ستاد القاهرة الدولي

الخميس 16 يناير

الزمالك ضد حرس الحدود - 4 مساءً -  ستاد القاهرة الدولي
المصري البورسعيدي ضد فاركو - 7 مساءً -  ستاد برج العرب

ترتيب الدوري المصري 

1- الأهلي 15 نقطة
2- سيراميكا كليوباترا 15 نقطة
3- الزمالك 14 نقطة
4- بيراميدز 14 نقطة
5- زد اف سي 13 نقطة
6- المصري البورسعيدي 12 نقطة
7- البنك الأهلي 11 نقطة
8- بتروجيت 10 نقاط
9- فاركو 10 نقاط
10- الإسماعيلي 9 نقاط
11- الاتحاد السكندري 9 نقاط
12- غزل المحلة 8 نقاط
13- سموحة 8 نقاط
14- طلائع الجيش 8 نقاط
15- إنبي 7 نقاط
16- حرس الحدود 6 نقاط
17- الجونة 6 نقاط
18- مودرن سبورت 4 نقاط

جدول ترتيب الدوري المصري

نظام الدوري الممتاز

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

 

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

جدير بالذكر أن الثلاثي الصاعد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد هو بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.

 

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

 

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

 

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

 

 

 

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