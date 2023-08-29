أصابه في منطقة حساسة، اليوم ثاني جلسات محاكمة صاحب كلب عقر مواطنا بالأميرية

تنظر محكمة الأميرية، اليوم الثلاثاء، ثاني جلسات محاكمة شاب متهم بإصابة مواطن بعاهة مستديمة بعدما عقره كلب أطلقه المتهم في مشاجرة مع جيرانه، مما تسبب في إصابة شخص كان يمر في المكان بالصدفة وعقره "الكلب" في منطقة حساسة.



بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة الأميرية بلاغًا بنشوب مشاجرة في أحد الشوارع بمنطقة الأميرية مما تسبب في إصابة شخصين أحدهم في حالة خطرة.

انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات نشوب مشاجرة بين طرفين قام أحدهم باستخدام "كلب شرس" على الطرف الثانى لترهيبهم لكن "الكلب" عقر شخصين أحدهما المجنى عليه كان يسير بالصدفة في المكان وقت المشاجرة وعقره الكلب مما أدى لإصابته ونقله إلى المستشفى، تم القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيق.

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لو تعرضت للعقر من كلب.. كيف تحمي نفسك من مرض السعار؟

يخشى الكثير منا التعرض لعقر الكلب حتى لا يحدث له إصابة بمرض السعار وفي هذا الإطار وجهت هيئة الدواء المصرية نصائح مهمة عند التعرض لأي عضة كلب أو حيوان بضرورة التوجه لأقرب مستشفى أو وحدة رعاية لانه لا يوجد طريقة معروفة لتحديد ما إذا كان الحيوان نقل المرض أم لا.

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن المستشفى تحدد أنسب بروتوكول علاجي، سواء كان من خلال التطعيم الفوري، أو اللقاح، أو المصل وجميع أنواع بروتوكولات العلاج متوفرة في طوارئ جميع المستشفيات الحكومية.

وكشفت هيئة الدواء أن مرض داء الكلب أو السعار هو عدوى فيروسية خطيرة تصيب الجهاز العصبي المركزي، قد تؤدي إلى الوفاة.

وتنتشر العدوى عن طريق لعاب الحيوانات، وفي أغلب الأوقات تحدث العدوى نتيجة عضة، أو خدش من الحيوانات المصابة بداء الكلب.​

وأوضحت أن الكلاب هي السبب الأكثر شيوعًا لإصابة الشخص بمرض داء الكلب، وهناك حيوانات أخرى حاملة للفيروس، مثل: القرود والقطط والخفافيش.

ونصحت وزارة الصحة بتجنب لمس أي حيوانات ضالة سواء القطط أو الكلاب في الشوارع موضحة أن مرض السعار يسببه فيروس ينتقل عن طريق لعاب الحيوان المصاب عن طريق العض او الخدش مشيرة إلى أنه يسبب التهاب حاد في الجهاز العصبي للإنسان وتتمثل الأعراض في الحمى والهياج والغيبوبة والوفاة.

كما نصحت أي شخص يقوم بتربية الحيوانات في المنزل التأكد من حصولها على كافة التطعيمات في المواعيد المناسبة وخاصة التطعيم ضد السعار مشيرة إلى أنه يمكن التواصل عبر الخط الساخن ١٠٥ لمعرفة أماكن توفير تطعيم السعار للإنسان.

جدير بالذكر أن مرض داء الكلب أو السعار هو مرض فيروسي معد، يسبب الوفاة بصورة شبه دائمة، في أعقاب ظهور الأعراض على المصاب، وتنتقل العدوى بفيروس داء الكلب إلى الإنسان عن طريق الكلاب في نسبة تصل إلى 99% من الحالات، وينتشر داء الكلب لدى الإنسان بعد التعرض للعضّ أو الخدش عن طريق اللعاب.