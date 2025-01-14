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خارج الحدود

وضع شديد الخطورة، رياح عاتية قادمة تنذر باتساع رقعة حرائق لوس أنجلوس

لوس أنجلوس، فيتو
لوس أنجلوس، فيتو

حرائق لوس أنجلوس، يواصل عناصر الإطفاء في لوس أنجلوس مكافحة حرائق الغابات الهائلة المستعرة في المدينة الأمريكية والتي أودت بحياة 24 شخصًا على الأقل فيما حذّر مسؤولون من رياح مقبلة قد تؤدي إلى تأجيج النيران.

وتتوقع خدمة الطقس الوطنية أن تعود رياح سانتا آنا الجافة، التي تتراوح سرعتها بين 80 و112 كيلومترا في الساعة، الهبوب مساء الإثنين وأن تستمر حتى الأربعاء.

وأصدرت الخدمة تحذيرا باللون الأحمر من "وضع شديد الخطورة"، وهو أخطر تحذير من الحرائق تصدره الخدمة.

وتجتاح الحرائق ثاني كبرى مدن الولايات المتحدة لليوم السابع على التوالي حيث تحوّلت تجمّعات سكنية بأكملها إلى ركام محترق ما أدّى إلى تشريد الآلاف.

والإثنين، أعلن الرئيس جو بايدن أنّ إعادة الإعمار في لوس أنجلوس بعد الأضرار الجسيمة التي خلّفتها الحرائق ستتطلّب "عشرات مليارات الدولارات".

وقال الرئيس المنتهية ولايته إنّ "إعادة لوس أنجلوس إلى ما كانت عليه ستكلّف عشرات مليارات الدولارات".

وحدّت جهود الإطفاء الضخمة من انتشار حريق باليسيدس الذي يقترب من حي برينتوود الراقي ووادي سان فرناندو المكتظ بالسكان، لكن يتوقع أن يتدهور الوضع بشكل أكبر مع ظروف تشكل تهديدا للأرواح في ظل اشتداد حدة الحرائق.

وقالت الخبيرة لدى "الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية" روز شونفيلد إن رياحا تصل سرعتها إلى 110 كيلومترات في الساعة تعني أنه سيتم الإعلان عن "وضع خطير بشكل خاص" اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء.

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حرائق لوس أنجلوس مكافحة حرائق الغابات الرئيس جو بايدن الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية

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